Диетологи назвали «красные флажки» вредных диет: скажите им нет

Британская ассоциация диетологов (BDA) опубликовала список «красных флажков», на которые следует обратить внимание, когда речь заходит о диетах «для нового года и нового себя».Остерегайтесь «быстродействующих» новогодних диет, так как они могут нанести вред вашему здоровью, предупреждают эксперты. Диетологи предупреждают, что людям следует избегать диет, использующих слово «детокс», а также тех, в которых есть только один вид пищи, например, капуста, или обещающих быструю потерю веса более чем на 1 кг жира в неделю.Вредны также диеты, которые рекомендуют жиросжигающие эффекты определенных продуктов, таких как грейпфрут и зеленый чай. Также может быть тревожным сигналом, если диета требует замены повседневных продуктов дорогими добавками или ингредиентами.BDA призывает общественность сказать «нет, спасибо» модным новогодним диетам, поскольку бренды используют это время года, чтобы «охотиться на потенциальных клиентов». Организация предупреждает, что все, что предлагает быстрое решение для снижения веса, может принести больше вреда, чем пользы.Марсела Фиуза, зарегистрированный диетолог и представитель BDA, сказала: «Для многих людей Новый год — это хорошая возможность поставить цели и намерения, в том числе по улучшению здоровья. Тем не менее, новогодние обещания, которые сосредоточены на потере веса в качестве основного результата, часто могут привести к диете йо-йо, или циклическому изменению веса, что может нанести ущерб здоровью».Новогодние диеты также могут спровоцировать расстройство пищевого поведения и привести к расстройству пищевого поведения. В этом году диетологам уже пришлось предостеречь людей от ряда диет, включая водную диету и диету на вареных яйцах.