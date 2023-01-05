Подсказки психики: о чем говорит ваш гнев

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Гнев известен разрушающей силой и чаще воспринимается негативно. Но, возможно, с его помощью психика пытается нам что-то рассказать? Предлагаем разобраться, что скрывается за сильными эмоциями и как научиться управлять ими.У каждого случаются вспышки гнева. Нахамили в транспорте, подрезали на дороге, официант перепутал блюда, коллега не выполнил поручение, близкий человек не положил вещи на места. Иногда достаточно незначительного повода, чтобы вывести нас из себя. В порыве эмоций мы способны нахамить в ответ, разбить посуду, громко хлопнуть дверью или даже ударить обидчика. После часто жалеем, что перешли границы, наговорили лишнего, причинили вред себе или окружающим. Стало ли нам после этого легче? Возможно, но не всегда. Разъяренные, в состоянии аффекта, мы слабо контролируем себя и не отвечаем за свои действия.ЧТО ПРЯЧЕТ ГНЕВ?Маршалл Розенберг, автор книги «Язык жизни. Ненасильственное общение», предлагает различать повод и причину гнева: «Например, коллега опаздывает на встречу. Скорее всего, мы нервничаем, испытываем недовольство, поскольку собирались провести это время с пользой, обсудив детали дела. Но возможен и другой сценарий. Например, у нас выдалось тяжелое утро, и нам нужно немного времени перед встречей, чтобы прийти в себя. Во втором случае мы не то что не злимся, а благодарны непунктуальному коллеге за свободные полчаса, позволившие отдохнуть и собраться с мыслями».Поведение другого не может быть причиной негодования. Как видно, опоздание только повод для появления как положительных, так и отрицательных эмоций. Гнев, спровоцированный внешними обстоятельствами, — всего лишь сильное чувство, сигнал тревоги, который посылает психика. Она предупреждает: мы в чем-то сильно нуждаемся, но никак не можем это получить. Чем острее потребность или чем дольше мы ее игнорируем, тем сложнее будет «держать себя в руках».Например, если мы сильно ограничены во времени и не сможем перенести встречу, мы будем злиться сильнее. Допустим, это первое опоздание коллеги, тогда нам легче простить непунктуальность. А возможно, мы уже не первый раз меняем свое расписание из-за его повторяющихся опозданий. В этом случае сдержать негодование будет непросто.Важно научиться разговаривать на языке потребностейПосле долгого ожидания коллега появляется в дверях. Скорее всего, мы заготовили гневную речь и спешим обрушить ее на опоздавшего. Услышав обвинения, любой человек склонен защищаться. К сожалению, в этой ситуации собеседник не готов услышать то, что мы пытались ему сказать. Он уязвлен и обижен, даже если понимает, что виноват.КАК ПРИРУЧИТЬ ГНЕВ С ПОЛЬЗОЙ ДЛЯ СЕБЯ?Маршалл Розенберг предлагает четыре шага, которые позволят выразить гнев и одновременно заявить собеседнику о неудовлетворенной потребности.Остановитесь, сделайте глубокий вдох. Небольшая пауза поможет лучше понять собственные чувства.Отследите оценочные мысли. Скорее всего, на ум приходят гневные и обидные высказывания.Попробуйте понять, какая потребность скрывается за сильными чувствами.Поделитесь с оппонентом эмоциями, не обвиняя и не требуя. Расскажите, в чем нуждаетесь в данный момент.Важно научиться разговаривать не на языке обвинений, а на языке потребностей. Розенберг указывает на типичную ошибку: мы привыкли мыслить «Я зол, потому что они…» вместо «Я зол, потому что мне необходимо». Мы действительно сильно злы, но потому, что не можем оперативно решить все деловые вопросы с опаздывающим коллегой и продолжить работу.Если мы хотим, чтобы вторая сторона услышала нашу потребность — а только так появится шанс изменить ситуацию в наших интересах, — автор книги советует проявить эмпатию к собеседнику. Важно понять, что чувствует оппонент, что вынуждает его так себя вести. Только проявив внимания к чувствам другого, мы можем надеяться быть услышанными сами.ПОМОГУТ ЛИ СОВЕТЫ РОЗЕНБЕРГА ОБЕРНУТЬ СИТУАЦИЮ В НАШУ ПОЛЬЗУ?Возможно, читая рекомендации, вы почувствовали сомнения: поможет ли эта модель заставить человека действовать в наших интересах? Мы не можем изменить поведение человека, пока он сам не захочет меняться.Некоторым известны приемы манипуляций, когда, вызывая в собеседнике чувство страха или вины, мы вынуждаем его поступать в наших интересах. Возможно, этот прием поможет решить сиюминутную проблему, но конфликт все равно возникнет в будущем, причем в самый непредсказуемый момент. Спустя время человек осознает, что им манипулируют, и постарается выйти из манипуляции. Он будет долго копить обиду и, выбрав удачный момент, «вернет долги».Управление гневом требует внимания и терпенияМы можем выбрать другой путь. Если удастся рассказать о нашей потребности, о том, как огорчает невозможность ее удовлетворения, собеседник может решить изменить поведение. Заметив, что мы не пытаемся его обвинить, а вместе готовы искать решение, он скорее пойдет навстречу, чем в случае угроз и претензий.Научиться управлять гневом непросто, это требует внимания и терпения. Но, разобравшись в его истинных причинах, мы станем лучше понимать собственные потребности, а значит, сможем наладить продуктивный диалог с окружающими.