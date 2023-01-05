Обморожение: первые признаки, которые важно знать, чтобы вовремя принять меры

Чтобы столкнуться с обморожением, не обязательно быть полярником! Эти симптомы дают знать, что пора оказывать помощь и срочно принимать меры.Низкие температуры, высокая влажность, сильный холодный ветер – три условия, которые могут обеспечить обморожение даже в условиях нашей мягкой, почти европейской зимы. И если вы думаете, что обморожение – это что-то, с чем сталкиваются только суровые полярники, то мы должны вас разочаровать. Даже в нашем климате, который становится с каждым годом все теплее, стоит тепло одеваться и внимательно следить за своим состоянием. И особенно важно обращать внимание на первые симптомы обморожения.Покрасневшая, «воспалённая» кожаПальцы рук и ног, щеки, подбородок, нос и уши – именно эти части тела в первую очередь подвержены обморожению и потому на их состояние стоит обращать внимание в первую очередь. Первый признак – это покраснение кожи, напоминающее воспаление, а также ощущение холода, когда вы прикасаетесь к коже. Если вы никак не можете отогреть холодный нос или подбородок, а ваши пальцы или уши красные – самое время спрятаться в тепло.Ощущение покалывания на кожеЕсли вы не успели вовремя принять меры и не отогрели переохлажденные части тела, могут проявиться новые симптомы – онемение, зуд или жжение на обмороженных участках. Особенно опасно онемение – оно мешает вовремя принять меры и точно установить, когда именно началось переохлаждение. Если вы чувствуете показывание, как от десятков маленьких иголок, на носу или в пальцах, ушах – немедленно ищите теплое укрытие!Бледность и уплотнение кожиТретья стадия обморожения, когда меры нужно принимать максимально быстро – это изменение цвета и плотности кожи. Части тела, подвергшиеся воздействию мороза, становятся как бы восковыми: бледными и плотными, блестящими. Это говорит о том, что ткани получили серьезное повреждение. Если вы начнете отогреваться, на коже могут появиться пузыри, наполненные кровью или лимфатической жидкостью. Важно как можно скорее обратиться к врачу, он посоветует методы, которые помогут избежать длительного повреждения кожи. Если же не принять мер, дальнейшее воздействие холода может привести к более серьезным стадиям обморожения и к отмиранию поврежденных тканей.Как правильно греться при обмороженииПервое, что надо сделать при обнаружении первых признаков обморожения – отправиться в теплое помещение. Далее нужно поместить поврежденные части тела в теплую воду или накрыть их теплой мягкой влажной тканью, примерно на 30 минут. Причем желательно, чтобы температуру воды контролировал кто-то из близких – из-за онемения кожи вы можете неправильно оценить температуру. Первый признак восстановления кровообращения – покраснение кожи и ощущение покалывания в переохлажденных частях тела.