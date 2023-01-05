Врач Мясников назвал горячий картофель антипохмельным блюдом

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Врач Александр Мясников поделился рецептом «простого антипохмельного блюда».Для борьбы с неприятными последствиями выпитого алкоголя может быть полезен горячий картофель, – об этом рассказал доктор Мясников, который также заметил, что употреблять такое «антипохмельное блюдо» нужно с добавлением растительного масла. Известный врач добавил, что подобным способом бороться с похмельем поделился с ним еще в годы студенчества один из академиков. К горячему вареному картофелю для лучшего усвоения нужно добавлять ложку растительного масла,«Горячая закуска однозначно будет эффективнее действовать на сам алкоголь внутри, поскольку в картошке содержится крахмал, который активно его поглощает», - подтвердил слова врача Мясникова шеф-повар Глеб Астафьев.