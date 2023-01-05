Врач развеял один из самых популярных мифов о сладком и диабете
По словам специалиста, риски возникновения этого заболевания сильно увеличиваются из-за избыточной массы тела и ожирения, к чему, несомненно, может привести большое количество потребляемых сладостей, однако сам по себе сахар не способен спровоцировать этот недуг.
"Почему возник миф про сахар? Если люди едят много сладкого, то высока вероятность, что они будут иметь избыточную массу тела или ожирение, а через это уже у них реализуется диабет второго типа. Однако, если человек не будет есть сладкое, а, например, хлеб и колбасу, то он точно также будет полнеть и иметь такие же шансы заболеть диабетом", - пояснил эндокринолог.
Также он отметил, что люди без избыточного веса, употребляющие сладкое, имеют такие же шансы заболеть диабетом, что и те, кто питается правильно.
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