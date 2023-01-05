Перфекционизм повышает риск эмоционального выгорания

Исследование показало, что перфекционисты чаще страдают от эмоционального выгорания. И причиной может быть не только стресс, связанный с работой.Выгорание широко распространено среди успешных людей на рабочем месте, но становится все более распространенным в личной жизни. Большинство людей думают, что выгорание — это проблема на работе.«Исследование обнаружило, что стресс на работе или дома может привести в движение колеса выгорания. Выгорание может также развиваться в результате предрасполагающих черт личности, особенно перфекционизма. Люди с перфекционистскими чертами обычно отлично работают. Однако они также склонны к выгоранию, поскольку устанавливают нереалистичные и неумолимые стандарты, которым в конечном итоге невозможно соответствовать», - говорит психолог Анастасия ПешковаТе, кто борется с выгоранием, страдают не только от усталости, но и от «когнитивной дисфункции, иногда известной как «мозговой туман», и отключения от своих друзей и семьи, а также более типичного снижения производительности в работе и бытовых задачах.Из-за беспокойства, связанного с пандемией, давлением инфляции и другими жизненными стрессовыми факторами, многие люди чувствуют себя на пределе своих возможностей.