Не умрешь, так покалечишься: психотерапевт назвала 8 опасных последствий алкоголя

Каждая двадцатая смерть в мире связана с приемом алкоголя. И не всегда это отравление спиртом или его суррогатами, чаще летальные исходы связаны с тяжелыми патологиями, которые вызывает вредная привычка.Мнение врачей однозначно — безопасных доз алкоголя не существует. Но уровень вреда от спиртного напрямую зависит от количества и качества напитков, частоты возлияний. Алкогольное опьянение отрицательно влияет на нервную систему, пищеварение, печень, провоцирует проблемы с психикой и несчастные случаи, которых не случилось бы, будь человек трезвым.Но миф о том, что прием алкоголя никак не влияет на продолжительность жизни человека, один из самых устойчивых. Чтобы его развеять, психотерапевт Екатерина Домбровская рассказала «Доктору Питеру», какие причины преждевременной смерти тесно или напрямую связаны с алкоголем.Психолог, психотерапевт, сексолог, специалист по межличностным взаимоотношениямПроблемы с сердцем и сосудамиДлительное неумеренное употребление алкоголя приводит к развитию кардиомиопатии. Это серьезное повреждение мышцы сердца, из-за чего она гораздо хуже сокращается. Из-за этого уменьшается объем крови, которую сердце может перекачивать, постепенно это приведет к сердечной недостаточности. Изменяется и внешность пьющего человека — лицо становится синюшным, руки и ноги отекают.Если человек решает завязать с алкоголем, в период абстинентного синдрома повышается риск развития инфаркта. На фоне сердечной недостаточности повышается давление, из-за чего сердце может просто не выдержать.Появление тромбовВторая «мишень» алкоголя — головной мозг, да и вся нервная система в целом. Помимо повышенного риска инфарктов алкоголь создает условия для развития инсультов. Причем риск повышается в разы.Во время запоев возникает обезвоживание, что сгущает кровь и усиливает ее вязкость, формируются условия для образования тромбов. А если тромб образуется в сосудах мозга — это ишемия участка и его гибель за 5-7 минут.Фатальные повреждения печениПечень выдерживает колоссальные нагрузки, но и она может не справиться с тем количеством алкоголя, который употребляют некоторые люди. Постепенно на фоне постоянных приемов спиртного клетки погибают, на их месте вместо здоровой ткани образуются рубцы (фиброз), части тканей воспаляются — так развиваются алкогольные гепатиты и цирроз.На фоне проблем с печенью возникает желтуха, постепенно развивается печеночная недостаточность. Если не прекратить прием алкоголя, спасти жизнь в результате цирроза может только пересадка органа. Но вот дождется ли ее человек — это вопрос.Разрушение поджелудочной железыСреди всех внутренних органов именно поджелудочная железа особенно сильно страдает от алкоголя. А если он комбинируется еще и с жирной плотной пищей, фастфудом — это двойной удар. Есть опасность сбоя в работе, воспаления, которое может перерасти в панкреонекроз.Это опасное состояние, которое без экстренной помощи закончится мучительной смертью. Ферменты железы, попадая из разрушенной поджелудочной железы, переваривают внутренние органы. Если человек выживает, исходом панкреонекроза станет диабет и зависимость от инсулина на всю оставшуюся жизнь.Суициды, несчастные случаи и криминалВ состоянии алкогольного опьянения происходит растормаживание нервной системы, снижается критическое мышление. Люди могут совершать бесшабашные поступки, залезать на балконы, срываясь вниз, садиться за руль, ссориться с друзьями.В период абстинентного синдрома возможны и суицидальные попытки, связанные со своеобразной «ломкой», которая переносится крайне тяжело как физически, так морально. На фоне выведения метаболитов алкоголя возникают депрессия, чувство вины, ощущение никчемности. В любом случае — нужна помощь психотерапевта или психиатра.Отравление алкоголем или его суррогатамиАлкоголики со стажем могут выпивать достаточно большую дозу алкоголя, не впадая в алкогольную кому. Но если в подобной компании появится не сильно пьющий товарищ, вполне возможно, произойдет тяжелейшее отравление, которое может угрожать гибелью. Не менее опасно употребление «паленого» алкоголя — суррогатов, которые могут привести к слепоте, поражению печени, мозга и смерти.«Белочка», или алкогольный делирийПсихическое расстройство — алкогольный делирий, который мы в обиходе называем «белочкой» или белой горячкой, крайне опасен для самого пьющего и его окружающих. Человек не осознает, что происходит в реальности, возникают галлюцинации, бредовые расстройства, под влиянием которых возможны неадекватные поступки. Вылечить дома это состояние нельзя, необходима экстренная психиатрическая помощь.Алкогольная энцефалопатияЭто прогрессивное отмирание нервных клеток в мозге, что ведет к тяжелым расстройствам памяти, психики и мышления. В периоды обострения патология ведет к нарушениям сознания, координации и коме, что может стать причиной смерти. Дополнительно энцефалопатию могут провоцировать травмы головы, связанные с падениями, несчастными случаями, которые у пьющих бывают чаще.