На риск развития инфаркта миокарда влияет группа крови

Одной из основных причин смертности в Соединенных Штатах Америки являются сердечно-сосудистые заболевания. Проведенные исследования показывают, что вероятность развития таких заболеваний напрямую связана с группой крови.В определенных случаях риск развития серьезных заболеваний у обладателей той или иной группы крови возрастает на 51%. Вероятность развития таких недугов, как инфаркт миокарда, сердечная недостаточность, тромбоз глубоких вен и тромбоэмболия легочной артерии у людей, обладающих разными группами крови, составляет соответственно 8%, 10%, 51% и 47%.Доктор Дуглас Гуггенхайм (Douglas Guggenheim), являющийся гематологом клинического и исследовательского подразделения Penn Medicine в Пенсильванском университете, считает, что основная причина увеличения риска развития некоторых заболеваний – белки, которые содержатся в крови второй, третьей и четвертой групп, и провоцируют возникновение воспалительных процессов и более серьезной закупорки вен и артерий.Если говорить о людях с первой группой крови, то они имеют более низкую вероятность образования тромбов, но более подвержены риску нарушений свертываемости крови.“Метод определения группы крови человека относительно прост, он не требует особых финансовых затрат и широко используется. Врачи общей практики могут использовать эту информацию для профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний, а медицинские работники могут рассмотреть возможность включения информации о группе крови в будущие клинические испытания с целью оценки рисков и подходов к лечению”, — рассказал Хильде Грут (Hilde Groot), являющийся доктором медицинских наук.