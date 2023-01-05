Доктор Фишер назвал 4 эффективных способа, как бороться с жиром в области живота

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Доктор Брайан Фишер рассказал изданию Daily Express, как бороться с жиром, который скапливается в области живота. Есть четыре эффективных способа.Жир, который скапливается внутри живота, называется висцеральным. Его избыток провоцирует разные заболевания, в том числе болезни сердца и диабет.Для того, чтобы избавиться от него, специалисты советуют отказаться от фастфуда. В нём содержится много сахара и рафинированные углеводы, частое употребление такой еды приводит к накоплению жира. Рекомендуется отдавать предпочтение белкам и жирам. Вместо бекона и гамбургера есть рыбу, курицу, яйца и бобы. Полезные жиры содержатся в орехах, растительном масле и авокадо.Рекомендуется уменьшить потребление сахара, сладостей, выпечки и йогуртов. В организм в течение дня должно поступать менее 30 граммов свободных сахаров.Количество спиртного нужно сократить до минимума, так как с ним человек съедает больше.Нужно больше двигаться, ходить пешком. Высокоинтенсивные нагрузки помогают сжигать висцеральный жир.