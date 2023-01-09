Как избежать травм зимой: главные правила безопасности

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В гололед важно не только правильно обуваться и одеваться, но и выбирать места для пешего маршрута, говорят медики.Обувь лучше выбирать с рифленой подошвой и каблуком не выше 3-4 см. Чтобы подошва меньше скользила, можно наклеить на нее куски медицинского пластыря или наждачную бумагу. Есть в продаже также специальные противоскользящие насадки для обуви – ледоходы. Но далеко не каждый решиться выйти из дома в такой «экипировке».Одежду выбирайте свободную, которая не сковывает движений. Руки при ходьбе лучше не держать в карманах, а сумку повесить через плечо, чтобы не нести в руках. Если невозможно держаться подальше от бордюров и ледяных участков дороги, то старайтесь передвигаться мелкими шагами, как бы скользя. Колени для устойчивости лучше слегка присогнуть. Держитесь дальше от проезжей части, чтобы в случае падения не скатиться под колеса автомобиля.Отдельное внимание – обледеневшим ступеням магазинов и скользкому покрытию на них. Далеко не каждый владелец магазина думает о безопасности покупателей, наклеивая противоскользящий пластырь или расстилая резиновые коврики. Поэтому при подъеме или спуске по ступеням держитесь за поручни, чтобы не упасть, лучше вставать на каждую ступеньку обеими ногами, а не ставя каждую ногу на отдельную ступеньку.Как правильно падать, чтобы избежать травмыКакими аккуратными вы не были бы, избежать падений иногда не получается. Поэтому важно знать, чего не стоит делать при падении. Самая большая ошибка – это падать вперед, выставив руки. Переломы рук, согласно статистике, составляют 70% зимних травм. Поэтому запомните несколько правил правильного падения:- если чувствуете, что падаете, постарайтесь присесть. Это уменьшит высоту падения. Можно поучиться приседать дома, приседания также полезны для мышц бедер и ягодиц;- при падении постарайтесь напрячь мышцы. Именно они принимают на себя весь удар, но если мышцы расслаблены – тогда вся сила удара обрушивается на кости. Ушиб мышц или мягких тканей малоприятен, но все же не так серьезен, как перелом, особенно открытый или со смещением кости;- падать на спину и ягодицы со всего размаха так же опасно, как и на вытянутые руки. Одна из серьезных зимних травм – это перелом шейки бедра при падении на ягодицы. Особенно тяжело восстанавливаются после перелома шейки бедра пожилые люди. Поэтому при падении важно сгруппироваться и попытаться упасть на бок, приняв позу эмбриона;- если вы чувствуете, что падаете на спину, постарайтесь втянуть голову поглубже в плечи, прижать подбородок к груди, а локти – поближе к туловищу. Можете закрыть голову руками, а ноги попытаться присогнуть в коленях.Можно поучиться падать дома, расстелив матрас и превратив такие «уроки падения» в игру с детьми. Ведь малыши тоже часто падают и получают травмы. Только будьте предельно осторожными и не падайте на пол со всей силы: выполняйте упражнения медленно и поэтапно. Иначе вы рискуете получить травму не выходя из дома.Первая помощь при травмахЕсли кто-то упал и травмировался, то в первую очередь важно понять, серьезна травма или нет. Ушиб легко распознает каждый по образованию припухлости, боли и синяка (гематомы) в месте ушиба. При растяжении или вывихе, помимо боли и гематомы, может быть ограничено движение. Не старайтесь самостоятельно вправить вывихнутый сустав или массировать место растяжения. При подозрении на растяжение нельзя опираться на поврежденную конечность, накладывать мази или согревающие компрессы. Нужно вызвать «скорую» и освободить поврежденное место, сняв обувь при необходимости.При переломе или подозрении на перелом также срочно вызывайте неотложную медицинскую помощь. Необходимо наложить шину выше и ниже перелома для фиксации поврежденного места. Если на улице очень холодно, то пострадавшего нужно отвести в теплое место, иначе он получит переохлаждение или обморожение в ожидании «скорой». При серьезных травмах пострадавшего можно транспортировать на листе картона или фанеры. Помните, что при травмах позвоночника человека нельзя сажать, трясти и т.д., а нужно положить на ровную поверхность.Советы травматологовОт падений на скользкой дороге не застрахован никто, но, по совам специалистов, каждому под силу уберечь себя от тяжелых травм. Для этого нужно следовать ряду правил, отмечает врач-травматолог Валентин Бурый.В гололед важно ходить не спеша, твердо ступая сразу на всю подошву и чуть-чуть согнув ноги в коленях. Такая походка снижает риски падения и получения травм.Если же вы чувствуете, что падения не избежать, то, по крайней мере, в ваших силах сделать «пируэт» менее опасным.Спасатели, в свою очередь, советуют: если чувствуете, что падаете, сразу присядьте, чтобы уменьшить высоту, а прикоснувшись к земле, перекатитесь на бок, чтобы уменьшить нагрузку.Идя по улице, не надевайте наушники, не разговаривайте по телефону – важно сохранять максимальную концентрацию, чтобы уловить тот момент, в который можете упасть. Как только понимаете, что теряете равновесие, постарайтесь максимально снизить степень потенциальной травмы. Тут же подогните в коленях ноги, подбородок прижмите к груди.Старайтесь упасть на бок, чтобы снизить боль от удара и перекатитесь на спину.Старайтесь избегать падений на локти или выпрямленные руки – конечно, это не всегда возможно, но и медики, и специалисты спасательных служб уверяют, что в большинстве случаев нам по силам предотвратить серьезные травмы. Еще опаснее падать на спину, но если иначе не получается – постарайтесь максимально прижать подбородок к груди, а плечи и локти направьте вперед.«Многие люди стесняются падать и чувствуют себя неловко, потом долго медлят перед тем как обратиться к врачу, даже если боли становятся невыносимыми. Важно помнить, что случиться такое может с каждым, самое опасное в данной ситуации – это промедление. Потому при первых признаках травматических повреждений, болях в костях, суставах или мышцах, головокружении, тошноте и прочих тревожных симптомах – немедленно идите к врачу», - отметил Бурый.Травматологи говорят, что один из самых сложных, и, увы, частых переломов в гололед - луче-запястный. Все потому, что зачатую по инерции мы падаем на ладонь с вытянутой рукой. Заживает такая травма долго, а после нее нередко рука перестает нормально сгибаться. Потому, падая, нужно постараться удержаться от того, чтобы вытянуть ладонь, а если падаете на спину, - прячьте локти (такой перелом не менее опасный и сложный). Старайтесь упасть на бок либо на предплечье, максимально сгруппировавшись и напрягая мышцы.