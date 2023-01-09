Антибиотики детям стали давать чаще на 46% за 20 лет

Авторы нового исследования призывают применять препараты осознанно, поскольку бесконтрольное использование антибактериальных препаратов приводит появлению болезней, устойчивых к лекарствам. Результаты опубликованы в журнале Lancet Planetary Health.Обширный анализ данных более чем 280 тысяч детей со всего мира показал, что в странах с высоким доходом потребление антибиотиков оставалось стабильным, по крайней мере до пандемии. Однако в Северной Африке, на Ближнем Востоке и в Южной Азии антибактериальные препараты стали использовать более чем в два раза чаще. Популярность отдельных препаратов, например, цефалоспоринов третьего поколения, выросла в 37 раз.При этом в странах Африки к югу от пустыни Сахара наблюдается самый низкий уровень потребления антибиотиков в мире. Авторы исследования отмечают, что именно в этом регионе сильнее всего распространен сепсис. Также беспокойство вызывает ненадлежащее применение антибактериальных препаратов в странах Южной и Юго-Восточной Азии, где много нелицензированных поставщиков лекарств и распространено самолечение.Бесконтрольное применение антибиотиков уже привело к тому, что к отдельным препаратам у бактерий сформировалась почти 100% устойчивость. Так случилось с ципрофлоксацином, распространенным лекарством против инфекций мочевыводящих путей, сообщает Всемирная организация здравоохранения.ВОЗ предостерегает, что из-за ненадлежащего применения антибиотиков во время пандемии COVID-19, ситуация с устойчивостью бактерий к медикаментозному лечению может усугубиться. Пациентам с короновирусом часто прописывают антибактериальные препараты “на всякий случай”. Однако ученые выяснили, что побочные инфекции при ковиде развиваются редко, а антибиотики нужны только тяжёлым больным в отделениях интенсивной терапии.