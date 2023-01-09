Фастфуд не виноват: врач-эндокринолог назвала 10 непищевых причин ожирения

Мы привыкли думать, если человек страдает от лишнего веса — он неправильно питается. В некоторых случаях это утверждение верно, но далеко не всегда. Бывают патологии, при которых вес прибывает, даже если есть очень мало.Увлечение фастфудом — «быстрыми» перекусами на бегу, в качестве которых служат порой совершенно неполезные продукты (бутерброды, калорийные батончики, сдоба, полуфабрикаты), — сегодня считается одной из основных причин ожирения. Но так ли это на самом деле? «Доктору Питеру» все объяснила эндокринолог клиники «Будь Здоров» в Санкт-Петербурге Татьяна Охотникова.Избыток калорийной еды, но не толькоЕсли рассматривать ожирение в целом, то его причины далеко не всегда связаны с нерациональным питанием, нездоровым образом жизни и избытком в пище сладкого, жирного, фастфуда. На сегодня ВОЗ уже насчитала как минимум 82 фактора в окружающей среде, в образе жизни и состоянии здоровья, которые могут провоцировать избыток веса. Кроме того, есть данные, что к накоплению лишнего веса есть также и генетическая предрасположенность. При некоторых болезнях избыток жира — это один из симптомов, причем важно еще и то, где этот жир копится.Нужно определить тяжесть проблемыЕсть актуальный способ анализа состояния тела — биоимпедансометрия. Это анализ состава тела, который производится на специальном оборудовании. Через тело пропускается электрический ток малого напряжения, это позволяет определить соотношение жира, протеина, минералов и воды.Преимущество метода в том, что он позволяет оценить обменные процессы и наличие отеков. Врач на основе результатов данного исследования может точнее дать рекомендации по дальнейшим действиям: стоит ли человеку увеличить анаэробную нагрузку, предпринять меры для наращивания мышечной массы и усиления мышечного тонуса, как скорректировать питание. Такие рекомендации может дать врач-эндокринолог или диетолог.Гормональные измененияПрежде всего прибавка веса — довольно частое явление во время различных возрастных изменений, во время которых возникает дисбаланс гормонов. Чаще всего вес прибывает в пубертате — как у девушек, так и у юношей. Кроме того, женщины чаще набирают вес в период беременности и последующего кормления грудью, а также в климакс, если он протекает не гладко.В этих случаях вес прибывает не сильно, жировые отложения откладываются относительно пропорционально — соответственно полу. Девушки набирают жир в области бедер и ягодиц, на талии откладывается совсем немного.Нарушения в работе эндокринной системыСовсем другое дело, если речь идет о проблемах с эндокринными органами, когда нарушено производство гормонов — их выделяется слишком много или слишком мало. В этих случаях жир может откладываться в большом количестве, непропорционально, например на верхней половине тела. Чаще всего это бывают:гипотиреоз — снижение функций щитовидной железы;гипогонадизм — нехватка половых гормонов;болезнь Иценко-Кушинга — избыточная активность надпочечников;инсулинома — опухоль, производящая избыток инсулина.Вес записан в генахНа особенности фигуры и набор массы тела, распределение жира существенно влияют генетические факторы. По данным ученых, на их долю приходится до 60%. Генетические факторы влияют на многие механизмы регулировки основного обмена, например они повышают активность тех ферментов, которые отвечают за накопление жира, одновременно тормозя те механизмы, которые его сжигают. Кроме того, наследственность влияет на распределение жира по телу, но не его набор в целом.Какие еще факторы могут вести к набору весаМасса тела может прибывать из-за сильных стрессов, которые сопровождаются последующей малоподвижностью. Например, это серьезные травмы или обширные операции, после которых человек вынужден длительно лежать. Из других проблем со здоровьем можно выделить:проблемы с пищеварительной системой, печенью;болезни сердца и сосудов;психические расстройства;некоторые виды онкологии (в большинстве случаев люди теряют вес, но бывают и обратные ситуации);расстройства пищевого поведения, компульсивное переедание — «заедание стресса», синдром ночного питания;недостаточность сна (обычно менее 6–8 часов в сутки) — может привести к ожирению из-за нарушения выработки гормонов насыщения;прием определенных групп препаратов также может привести к ожирению; к ним относятся: кортикостероиды, препараты лития, антидепрессанты, бензодиазепины, антиконвульсанты, тиазолидиндионы, бета-блокаторы и антипсихотики.Если нарушен баланс между поступлением и расходомЗначительное увеличение массы тела может быть следствием даже малого, но постоянного дисбаланса между поступлением и расходом энергии в организме. Жирная пища калорийнее, чем углеводы и белки. Когда в рационе преобладает жирная пища, то организм не справляется с полным ее окислением, и происходит накопление избытка жира в жировых депо (жировых клетках — адипоцитах).Также снижению окисления жиров способствует адинамия (отсутствие физической активности), так как данный механизм, по большей части, идет в мышечной ткани. На изменение процессов окисления жиров, процессов липолиза и липогенеза, на чувствительность жировой ткани к инсулину влияют наследственная предрасположенность и ряд наследственных синдромов, таких как болезнь Бабинского-Фрелиха, синдром Желино, синдром Лоренса-Муна-Барде-Бидля и другие.