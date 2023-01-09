Как выявить проблемы со здоровьем по внешности: не игнорируйте эти три симптома

По внешним признакам, по словам медиков, можно заподозрить сахарный диабет второго типа, гепатоз, воспалительные заболевания кишечника, нехватку важных витаминов, высокий уровень холестерина, риск возникновения сердечно-сосудистых недугов.На высокий уровень холестерина, повышенный риск заболеваний сердечно-сосудистой системы, проблемы с печенью или поджелудочной железой часто указывает ксантелазма век (или жировые бляшки).Ксантелазма — косметический дефект в виде подкожного отложения холестерина, бляшка желтоватого цвета. Располагается чаще на верхнем веке у внутреннего угла глаза.Ломкость волос и ногтей часто списывают на сухой воздух, однако на самом деле это может быть дисфункция щитовидной железы, дефицит железа.Признаки нарушений работы щитовидной железы:Увеличение весаЗаторможенностьЗабывчивостьСухость кожиОтечностьЗапорыМышечный дискомфортПерепады настроенияКожные и кишечные заболевания тесно связаны, отмечают медики. Например, узловатая эритема на голенях проявляется в образовании красных болезненных пятен.— Это глубокое воспаление соединительной ткани, которое часто возникает в связи со стрептококком или воспалительным заболеванием кишечника, — говорится в исследовании, опубликованном в Pronews.gr.