Уролог Сосновский дал 6 советов, как сохранить здоровье почек без помощи врача

Наши почки трудятся круглосуточно, без праздников и выходных. За сутки через них проходит около 1500 литров крови, то есть за 24 часа весь объем крови полностью фильтруется 300 раз. Поэтому так важно беречь почки.Большинство из нас считают, что почки нужны только для того, чтобы вывести избыток воды с мочой. Но этим функции парных органов не ограничены. От работы почек зависят общее здоровье и наше самочувствие. Они поддерживают водно-солевой баланс, выводят токсины, выделяют гормоны и регулируют артериальное давление.Можем ли мы сами, в домашних условиях, что-то сделать для почек? Как поддержать их работу, «Доктору Питеру» рассказал врач уролог-андролог, репродуктолог Станислав Сосновский.Если почки откажут — это катастрофаПочки фильтруют кровь, очищая ее от различных токсичных и отработанных продуктов — метаболитов, остатков лекарств, мочевой кислоты, продуктов распада билирубина. Также с мочой удаляется избыток минералов, некоторых витаминов, воды. Если почки повреждены, по мере того, как их функции снижаются, возникает хроническая болезнь почек.Если ничего с этим не делать, постепенно почки совсем откажут, и поддерживать жизнь сможет только регулярный диализ. В противном случае все то, что должно выводиться с мочой, будет копиться в крови и тканях, наступит тяжелое самоотравление тела — уремия. Страдают все органы и системы, человек медленно умирает.Чем можно повредить почки?Хотя органы достаточно надежно защищены, поскольку расположены глубоко в брюшной полости, они могут страдать от травм, инфекций, нарушений кровообращения и осложнений при хронических заболеваниях. Негативно на работе почек сказываются и вредные привычки, причем не только алкоголь и курение, но и любовь к сладкой и соленой пище, переедание и малоподвижность.Почки могут пострадать при ангинах, поскольку возможны осложнения со стороны иммунной системы, которая по ошибке может принять почечную ткань за возбудителя и атакует ее. Повышенные нагрузки на почки возникают при атеросклерозе и гипертонии, органам нужно активнее фильтровать кровь. Серьезно страдают органы при диабете — отдельно даже выделена диабетическая нефропатия, поражение почек на фоне постоянно повышенного сахара крови.Основа профилактики — наблюдение у врачаКонечно, самое главное в заботе о почках — это регулярные диспансеризации с выполнением анализов мочи. Первые изменения можно заметить по отклонению в уровне тех или иных показателей. Врач смотрит в анализах количество лейкоцитов и эритроцитов, белка, глюкозы, в биохимическом исследовании оценивает уровень мочевины и креатинина, количество ионов.Также полезно своевременно лечить все очаги хронической инфекции, особенно гайморит, тонзиллит, кариозные зубы. Женщинам дополнительно нужно посещать гинеколога, чтобы предупредить инфекции половой сферы, тесно связанной с мочевым трактом.Важно избегать переохлаждения, одеваться по погоде, особенно сейчас, в период холодов, ограничивать тяжелые физические нагрузки.6 правил для сохранения здоровья почек от урологаПозаботиться о нормальном функционировании почек помогут следующие правила.Умеренное употребление соли и мяса. Старайтесь полностью отказаться от консервированных продуктов, пищевых добавок и полуфабрикатов. Мясо чередуйте с бобовыми и другими продуктами, богатыми белком.Контроль веса. Избыточный вес вреден для всех органов, но для почек — в особенности. Включите в ежедневный рацион побольше свежих овощей, ограничив высококалорийные продукты. Резкое снижение веса также противопоказано. Худеть следует под контролем врача.Полноценный сон. Отказывая организму в отдыхе, вы перегружаете все внутренние органы, включая почки. Старайтесь спать не менее 7–8 часов в сутки, чтобы организм мог полностью восстановиться после тяжелых нагрузок.Режим питья. Для здоровья почек необходимо пить не менее 1,5 литров чистой воды в день. Таким образом вы избавляете организм от лишней соли и токсинов. Однако не стоит и перегружать почки, большое количество жидкости так же опасно, как и ее недостаточное потребление.Физическая активность. Сбалансированного питания и регулярного отдыха для нормальной работы почек недостаточно. Чтобы органы работали как часы, важно заниматься спортом. Речь не идет об интенсивных тренировках в зале: вполне хватит 20 минут легкой зарядки.Отказ от вредных привычек, особенно спиртного. Об опасности алкоголя и курения сказано много, но в отношении почек это особенно важно. Данный орган страдает от злоупотребления спиртным и никотином в первую очередь.