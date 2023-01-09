Несколько советов, как вылечить насморк

Холодная пора года традиционно является сезоном простуды и других малоприятных заболеваний. И часто наибольший дискомфорт вызывает насморк. Именно этот симптом многие люди стремятся побороть в первую очередь. И, вне зависимости от причины возникновения насморка, существует ряд простых методов борьбы с ним. Об этих способах мы и поговорим.Главное правило: Обратитесь к врачуСегодня аптеку можно встретить на каждом углу. А потому первым делом люди привыкли отправляться именно туда, дабы приобрести такие средства, как Синупрет или нечто схожее по принципу действия. Однако такой подход является в корне не верным.Если вы решили бороться с насморком посредством медикаментов, первым делом стоит обратиться к врачу. Специалист поможет разобраться, в чем причина насморка, а заодно подберет наиболее действенное лекарство для каждого конкретного случая, что поможет побороть заложенность носа в разы быстрее.Но есть и другие проверенные средства, способные помочь в борьбе с насморком.Пейте горячие напиткиГорячий чай – это не только вкусно, но и полезно при появлении насморка. Дело в том, что тепло и пар, исходящие от горячих напитков, усиливают кровообращение, из-за чего заложенность отступает и самочувствие заметно улучшается. Но важно, чтобы напиток был не обжигающе горячим, а комфортным в употреблении.Больше жидкостиНо не стоит отчаиваться, если под рукой нет чая или чайника. Даже прохладные напитки могут помочь. Конечно же, они не должны быть ледяными, но человек должен восстанавливать водный баланс организма. А во время болезни это попросту необходимо. Достаточные объемы воды будут подпитывать слизистую, из-за чего заложенность носа со временем пропадет.ИнгаляцияЕще один совет, который косвенно связан с употреблением чая, это – ингаляция. Вдыхание горячего пара действительно способен ослабить симптомы простуды, в числе которых числится и насморк. Ну а если добавить в кипяченую воду еще и эфирные масла, можно насладиться не только постепенным улучшением самочувствия, но и приятным ароматомСолевой растворЕще один действенный народный метод – это промывание носа солевым раствором. Приготовить его в домашних условиях совсем не сложно. Но если на это не хватает сил или желания, можно попросту купить солевой аэрозоль в аптеке. Промывая нос таким раствором 3-4 раза в день, можно легко побороть насморк.Другими словами, вариантов борьбы с насморком огромное множество. Остается подобрать для себя подходящие и начинать бороться с надоедливым симптомом. Но не стоит забывать, что самым главным советом является преодоление причины насморка – болезни.