Полезно ли пить воду с лимоном по утрам? Ответили в Роспотребнадзоре
Итак, стакан воды по утрам помогает «проснуться» пищеварительной системе, выводить токсины, ускорить метаболизм. А лимон? Цитрус богат витаминами и микроэлементами, содержит аскорбиновую, фолиевую и другие кислоты. Среди других положительных факторов — витаминный заряд и положительное влияние на иммунитет. Это если очень кратко охарактеризовать его влияние на организм человека.
Что же получается? Плюс на плюс, как мы помним из школьного курса математики, минус дать никак не может. А значит, начиная утро с лимонной воды, мы усиливаем ресурс работоспособности организма.
Есть, правда, и мнение, что, выпивая не просто стакан тёплой воды, а её же с добавками, мы замедляем вывод токсинов, накопившихся за ночь, ведь вода с примесями сначала отправляется в печень «на анализ» и задерживается там, не выполнив такую функцию.
К тому же для употребления натощак воды с лимоном могут быть и противопоказания. Среди них называют болезни ЖКТ (язва желудка, гастрит, изжога), наличие аллергии на цитрусовые, повышенную чувствительность зубной эмали или же заболевания сердечно-сосудистой системы.
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