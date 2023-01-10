3 правила профилактики, которые могут предотвратить 75% заболеваний

Каждый знает, что болезни лучше предупреждать. Но мало кто может похвастаться абсолютным здоровьем, хотя медикам известны способы профилактики почти всех болезней и они щедро делятся своими знаниями.«Нет неизлечимых болезней, есть неизлечимые люди — те, у которых отсутствует разум для осознания законов природы, отсутствует сила воли для дисциплинирования себя», — сказал австралийский врач Кеннет Джеффри. То же самое можно смело отнести к профилактике болезней. В наши дни известно достаточное количество способов профилактики многих инфекционных болезней, успешно ведется профилактика наследственных болезней. При правильном подходе можно найти эффективные методы профилактики даже хронических заболеваний. Ученые установили, что только часть состояний организма генетически предопределена. До 75% можно регулировать образом жизни (питание, окружающая среда и, конечно, профилактика заболеваний и здоровый образ жизни).Физические упражненияБесценное средство для профилактики различных заболеваний и оздоровления организма. Доказано, что физические упражнения (йога, цигун, ходьба, гимнастика, велосипедные прогулки, плавание, любая другая динамическая практика) способствуют выделению эндогенных опиатов — внутренних наркотических веществ. Они известны своим сильным противовоспалительным действием, успокаивающим и гармонизирующим эффектами, общерегулирующей функцией. Физические упражнения способствуют снижению артериального давления, нормализации сердечной деятельности, развивают гибкость, вырабатывают гормоны, помогающие укреплению мышц и костей, а так же активизируют выработку инсулина, который препятствует развитию диабета и снижает количество гормона стресса кортизола.Физическая активность и динамические практики также очень полезны для профилактики заболеваний желудка и кишечника. Они оказывают укрепляющее и регулирующее влияние на нервную систему и функции органов пищеварения, воздействуя на брюшной пресс и внутрибрюшные органы: желудок, кишечник, печень, селезенку, почки.Правильное дыханиеДыхание — одна из основных функций организма человека. Дыхательные упражнения для профилактики болезней дыхательной системы, как и для поддержания баланса всех внутренних органов и жизненных сил в целом, трудно переоценить. Их благотворное влияние наблюдается традиционной медициной уже несколько тысяч лет. Есть несколько оздоровительных систем, строящихся вокруг дыхательных упражнений, например, китайская дыхательная гимнастика ушу, из которой впоследствии развилось целое боевое искусство. Но при всем разнообразии упражнений суть «внутренней алхимии», как называли в даосских трактатах глубинное дыхание, остается неизменной.При обычном — «поверхностном» — дыхании до 2/3 объема легких наполнены бедным кислородом — воздухом, не выведенным наружу при предыдущих выдохах. Для того чтобы воздух обновлялся полностью, необходимо при дыхании расширять не грудную клетку, а мышцы диафрагмы и брюшного пресса (именно так дышат профессиональные певцы). В таком случае кислород глубже проникает в легкие, а затем и в кровь, нормализуется деятельность органов брюшной полости.Правильное дыхание и специальные комплексы дыхательных упражнений обеспечивают глубокое насыщение крови кислородом и препятствуют образованию тромбов и гипертонии, способствуют саморегуляции организма, нормализуют обмен веществ, отчего косвенно способствуют похудению, стимулируют умственную и высшую нервную деятельность (в том числе и сон). Дыхательные практики направленны на освобождение от телесных зажимов и энергетических блоков.ПитаниеПравильное питание — еще один из важнейших методов оздоровления и профилактики практически всех заболеваний. Более того, питание является чуть ли не единственным управляемым процессом, инструментом, с помощью которого каждый человек может влиять на состояние своего здоровья, и в первую очередь на состояние желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Профилактика заболеваний ЖКТ напрямую связана с питанием. Наладить здоровое питание и следить за весом — не так уж сложно. Откажитесь от жареной пищи. Например, в процессе обжаривания мяса при высоких температурах выделяются вредные вещества, повышающие риск развития раковых заболеваний (желудка, кишечника, поджелудочной железы и груди).Введите в ежедневный рацион продукты, способствующие профилактике различных заболеваний и укреплению здоровья в целом.Зеленый чай содержит мощные антиоксиданты, которые защищают от сердечно-сосудистых заболеваний и некоторых видов рака. Последние японские исследования выявили прямую связь между зеленым чаем и поздним развитием рака и смерти от всех причин.Орехи всех сортов полезны. Исследовав более 83 000 женщин старше 14 лет, гарвардские ученые пришли к выводу, что 30 грамм орехов в неделю и риск развития диабета 2 типа снизится на 20% по сравнению с риском женщин, которые редко едят орехи.Соя снижает артериальное давление, уровень холестерина в крови, сокращает риск образования тромбов. Она защищает и кости и помогает в борьбе с раком яичников, простаты и груди, а так же облегчает приливы при менопаузе.Зерно грубого помола. Употребление в пищу продуктов из зерна грубого помола раз в день гарантирует снижение риска развития не только инфаркта, но множества «возрастных» заболеваний.Жирная рыба — профилактика артрита, диабета и слабоумия. Она обогащена омега-3 жирными кислотами, которые обеспечивают хорошее состояние сердца и артерий.Полезные приправыЧеснок. Полезный антибактериальный продукт, который также является профилактикой от сердечно-сосудистых заболеваний и рака.Имбирь. Противоядие от желудочно-кишечных проблем и мощное противовоспалительное средство, которое может помочь ослабить боль при артрите.Тмин. Способствует пищеварению, так же используется как профилактика от раковых заболеваний.Чили. Содержит капсаицин, который помогает при артритных болях и может снизить уровень липидов в крови и снизить риск образования тромбов.Корица. Помогает сделать кровь менее густой, что предотвращает образование тромбов. Американские же исследования доказали, что если ежедневно употреблять пол чайной ложки корицы ежедневно, то у больных диабетом 2 типа понижается уровень сахара в крови и вредного холестерина.Куркума. Издавна использовалась в китайской и индийской медицине как противовоспалительное средство при ревматоидном артрите, так же она сокращает риск развития некоторых раковых заболеваний.Кориандр. Исследователи предполагают, что он может снижать уровень холестерина и сахара в крови. Возможно, кориандр имеет противовоспалительные свойства.Будьте внимательны: избыточное потребление многих, даже признанных полезными, продуктов может быть нежелательным именно для вашего ЖКТ, провоцировать воспаления, гастриты. Всегда советуйтесь со своим врачом.Недавние исследования показали, что многие проблемы пищеварения, ведущие к преждевременному старению иммунной системы, вызваны стрессом. Немного стресса никому не повредит, но если он превращается в длительное изматывающее состояние, это вредно не только для психики, но и для организма в целом.