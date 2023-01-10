Дефицит витаминов не главное: почему на самом деле появляются заеды в уголках губ

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Болезненные ранки в уголках губ по-медицински называются «ангулярный хейлит». И хотя принято считать, что они указывают на дефицит определенных витаминов, врачи говорят: это не самая частая причина.Воспаление кожи и слизистой в области уголков рта — не такое уж редкое явление. И весьма неприятное — больно есть, улыбаться, разговаривать. В таких случаях обычно говорят: не хватает витаминов. По словам врача-оториноларинголога Марии Евдокимовой, хейлит действительно может быть признаком витаминного недостатка, но нечасто.ЛОР и врач профилактической медициныТак, ранки в уголках рта могут указывать на дефицит:цинка,фолиевой кислоты (В9),витаминов В2, В3, В6.Но, как объяснила врач в своем телеграм-канале, гораздо чаще такая проблема возникает на фоне повышенного слюнотечения, которое приводит к раздражению кожи и присоединению вторичной инфекции — к примеру, бактерии стафилококка или дрожжеподобных грибков из рода Candida. А основная же причина хейлита может скрываться совсем в другом. К примеру:в ортодонтическом лечении;в ношении зубных протезов;в плохой гигиене полости рта;в сухости полости рта;в реакции на средства для гигиены полости рта, например на зубную пасту.Что делатьДля начала надо проверить, правильно ли вы чистите зубы. Если появились заеды, уделите больше времени и внимания чистке зубов — чистите их дважды в день хотя бы по 2–3 минуты, а также не забывайте об очистке межзубных промежутков с помощью зубной нити.Сами трещинки лор-врач советует смазывать барьерными кремами. К примеру пастой с оксидом цинка или вазелином.8 народных средств при простуде на губахУ так называемой «простуды на губах» другая причина — вирус простого герпеса 1-го типа. Если вы когда-то им заразились — при поцелуе или через общую посуду, это уже на всю жизнь. Просто в течение многих лет ВПГ может «спать», но как только появляются факторы-провокаторы, он «просыпается» и вызывает одно или несколько высыпаний на коже губ и слизистых оболочках. Триггером может стать тот же стресс или переохлаждение.По словам заместителя главного врача по лечебной работе «Инвитро» Анастасии Ждановой, для лечения герпетической инфекции обычно назначаются противовирусные препараты (из группы синтетических ациклических нуклеозидов — ацикловир). Но можно облегчить свое состояние и с помощью натуральных средств. Вот несколько из самых действенных:пихтовое масло;облепиховое масло;масло шиповника;масло чайного дерева;масло сибирской пихты;сок каланхоэ;сок алоэ;2-процентная салициловая кислота.Как пояснила Анастасия Жданова, чтобы избежать появления пузырьков, надо при первых симптомах «лихорадки» на губах смазать это место одним из перечисленных средств и повторять процедуру каждые 1–2 часа. Наносить масло нужно ватным тампоном, круговыми движениями, смещаясь от внешних границ воспаления к центру.