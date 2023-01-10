Печень не выдержит: названа самая опасная для здоровья рыба

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Рыба считается очень полезным продуктом, содержащим легкоусвояемый белок и омега-3 жирных кислот. Однако некоторые виды рыбы способны накапливать тяжелые металлы, и первый серьезный удар принимает на себя печень.Как говорится в исследовании, опубликованном в eatthis.com, соли тяжелых металлов может содержать крупный возрастной тунец. При постоянном употреблении мяса такого тунца наступает интоксикация.— Как понять, что вы отравились? Может появиться зуд или покалываниекончиков пальцев, мышечная слабость. Возможно нарушение координации, речи и слуха, снижение зрения, — рассказывает доктор медицинских наук Андреа Пола.Особенно сильно при интоксикации страдает печень, поскольку способность ферментов выводить накопленные метаболиты нарушается, формируется оксидативный стресс.Первым на острое отравление отреагирует пищеварительный тракт (боли, тошнота, рвота). По мере всасывания тяжелых металлов в кровь подключаются реакции со стороны сердца и сосудов (скачки давления, одышка), почек и печени.Оксидативным стрессом называют совокупность процессов повреждения клетки в результате окисления ее компонентов. Окисление — следствие реакций между активными формами кислорода и полиненасыщенными жирными кислотами мембраны клеток. Образующиеся свободные радикалы атакуют соседние молекулы и повреждают их.— Нужно признать, что в морской воде из-за нефтяных пятен и других продуктов жизнедеятельности человека содержится ртуть, соли тяжелых металлов, свинец. Все это накапливается в морепродуктах. Если их съесть, могут появиться тошнота, боли в животе и головные боли. Экология такова, что в рыбе содержится повышенное количество свинца, а это удар по печени и организму в целом, — отмечается в исследовании.По данным американских исследовантелей, соли тяжёлых металлов накапливают долгоживущие и находящиеся наверху пищевой цепочки хищные виды рыб: марлин, тунец, акула, рыба-меч, королевская макрель, кафельник, щука, окунь, сом, скумбрия.Также в списке королевская макрель, марлин, атлантический большеголов, акула, меч-рыба, большеглазый тунец, а также рыбы из семейства малакантовых.