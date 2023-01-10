Какие анализы нужно регулярно сдавать, если вам уже исполнилось 35 лет: список терапевта

Мало у кого есть время и возможность постоянно ходить по врачам. Это может и не потребоваться, если для контроля состояния своего здоровья ежегодно проходить простые обследования.Многие серьезные болезни можно вылечить благодаря достижениям современной медицины, главное — вовремя диагностировать проблему. Чтобы не пропустить недуг, важно следить за своим здоровьем в любом возрасте.На какие показатели стоит ориентироваться? Терапевт, кандидат медицинских наук Мария Хасина перечислила анализы, которые стоит регулярно сдавать людям после 35 лет, чтобы контролировать свое состояние.Как отмечает врач, эти анализы можно считать показателями здоровья. Собрав данные, специалисты смогут поставить точный диагноз и установить, какие конкретно проблемы есть в вашем организме.Все эти обследования лучше проходить раз в год.Аланинаминотрансфераза (АЛТ)Этот анализ помогает проверить печень. За жизнь на печень влияет множество факторов: несбалансированное питание, медикаменты, алкоголь. Все это вредит желудочно-кишечному тракту, и печени особенно, как самому важному органу в очистительном процессе.Проблема в том, отмечает Хасина, что сама по себе печень в привычном понимании слова не болит. Поэтому лучший способ проверить ее здоровье — сдать анализ на уровень фермента, рост которого указывает на повреждение клеток печени.Креатинин и мочевинаОба эти показателя помогают выяснить, в порядке ли почки. Кстати, от здоровья этого парного органа также зависит, не будет ли у вас проблем с мочеполовой и репродуктивной системой.Креатинин — конечный продукт превращения креатинфосфата. Уровень этого вещества врачи считают одним из основных показателей состояния почек. А мочевина — конечный продукт метаболизма белков.Мочевая кислотаУ человека с повышенным уровнем мочевой кислоты может быть «болезнь королей» — подагра.А еще переизбыток мочевой кислоты, пояснила Хасина в беседе с изданием «Спорт-Экспресс», может проявляться при метаболическом синдроме, сахарном диабете и гипертонии.Холестерин, витамины и прочееТакже терапевт рекомендует следить за уровнями «плохого» и «хорошего» холестерина. Этот показатель очень важен для здоровья сердечно-сосудистой системы. Еще нужно сдавать анализ на уровень витамина В12 и витамина D, ультрачувствительный ферритин, С-реактивный белок.А что делать тем, у кого ни времени, ни денег на прохождение детального обследования нет? В таком случае стоит хотя бы ежегодно сдавать общий анализ мочи, крови и копрограмму.