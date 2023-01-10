Кардиолог рассказала, как часто следует сдавать кровь на холестерин
Холестерин организму необходим, но при его избытке повышается риск появления бляшек. Они провоцируют закупорку сосудов и приводят к инфаркту и инсульту. Нормальный уровень общего холестерина в крови — ниже 5,0 ммоль/л.
Превышение показателя в первую очередь указывает на риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, а также другие патологии — проблемы с щитовидной железой (гипотиреоз) и нарушения в работе почек и печени. Пониженный холестерин свидетельствует о воспалительных процессах в организме и острых заболеваниях. Снижение показателя также может быть следствием хирургических вмешательств.
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