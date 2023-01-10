Нежелание пробовать что-то новое — ранний признак болезни Альцгеймера

Невролог предупредила, что они также могут чувствовать себя взволнованными и растерянными.Примерно каждый четырнадцатый человек в возрасте старше 65 лет будет страдать болезнью Альцгеймера в течение жизни. И риск этого увеличивается до одного из шести после 80 лет. Хотя лекарства нет, существует ряд доступных методов лечения.Как и в случае любого заболевания, чем раньше вы обнаружите симптомы, тем скорее вы сможете обратиться за лечением.Что такое болезнь Альцгеймера?«Болезнь Альцгеймера — это физическое заболевание, вызывающее сморщивание мозговой ткани (называемое «атрофией») и гибель клеток мозга. Это прогрессирующее заболевание, что означает постепенное снижение функции мозга с течением времени», - говорит врач-невролог Александра Алехина.Каковы причины болезни Альцгеймера?В здоровом мозге миллиарды нервных клеток соединяются друг с другом, и химические вещества играют важную роль в обмене сообщениями между этими клетками. При болезни Альцгеймера белки могут накапливаться в мозгу и создавать «бляшки» или «клубки», в результате чего эти связи теряются.«Существует также падение уровня химических мессенджеров в вашем мозгу, и сигналы не передаются эффективно между клетками. Со временем поражаются все больше частей мозга, и в конечном итоге происходит потеря мозговой ткани и отмирание нервных клеток»Симптомы болезни АльцгеймераСимптомы болезни Альцгеймера постепенно ухудшаются с течением времени и обычно могут быть сгруппированы по симптомам ранней, средней и поздней стадии. Скорость прогрессирования у всех разная, и на нее могут влиять другие состояния, например, инсульт.Симптомы ранней стадии включают в себя «негибкость» и «нежелание» пробовать что-то новое.Другими ранними признаками могут быть:Не помнить недавние разговоры или взаимодействияПроблемы с запоминанием имен и местПроблемы с запоминанием правильного словаНе помнить, где вы оставили такие вещи, как телефон и ключиТрудно принимать решенияИзменения настроенияБеспокойствоЧувство возбуждения и растерянности