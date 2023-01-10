Желтые отложения вокруг глаз — симптом повышенного холестерина
Если у вас высокий уровень жира в крови, это называется высоким уровнем холестерина. Если его не лечить, это может быть причиной для беспокойства, поскольку это может повысить риск опасных для жизни чрезвычайных ситуаций, таких как сердечные приступы и инсульты. Поэтому очень важно как можно раньше узнать о состоянии.
Однако высокий уровень холестерина или гиперлипидемия могут оставаться незамеченными в течение многих лет.
«В редких случаях это может проявляться в виде знака вокруг глаз. Ксантелазма — это желтый нарост, который может появиться на веках или в уголках век рядом с носом. Это может быть вызвано отложениями холестерина под кожей. Половина людей с ксантелазмами имеет высокий уровень холестерина. Врачи обычно видят эти уровни у людей с высоким уровнем холестерина, который вы получаете от своих родителей или с некоторыми заболеваниями печени. Очень вероятно, что у вас высокий уровень холестерина, если у вас есть ксантелазмы», - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев.
Ксантелазмы кожи могут быть:
Плоскими или бугристыми
Мягкими или твердыми
Диетические изменения, чтобы минимизировать уровень холестерина.
Это включает в себя употребление большего количества пищи:
Жирная рыба, такая как скумбрия и лосось
Коричневый рис, цельнозерновой хлеб и макароны из цельнозерновой муки
Орехи и семена
Фрукты и овощи
И меньше есть:
Мясные пироги, колбасы и жирное мясо
Масло, сало и топленое масло
Сливочный и твердый сыр, например, чеддер
Торты и печенье
Продукты, содержащие кокосовое или пальмовое масло
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