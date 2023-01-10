Желтые отложения вокруг глаз — симптом повышенного холестерина

Они могут вызывать дискомфорт и ощущаться либо плоскими, либо бугристыми.Если у вас высокий уровень жира в крови, это называется высоким уровнем холестерина. Если его не лечить, это может быть причиной для беспокойства, поскольку это может повысить риск опасных для жизни чрезвычайных ситуаций, таких как сердечные приступы и инсульты. Поэтому очень важно как можно раньше узнать о состоянии.Однако высокий уровень холестерина или гиперлипидемия могут оставаться незамеченными в течение многих лет.«В редких случаях это может проявляться в виде знака вокруг глаз. Ксантелазма — это желтый нарост, который может появиться на веках или в уголках век рядом с носом. Это может быть вызвано отложениями холестерина под кожей. Половина людей с ксантелазмами имеет высокий уровень холестерина. Врачи обычно видят эти уровни у людей с высоким уровнем холестерина, который вы получаете от своих родителей или с некоторыми заболеваниями печени. Очень вероятно, что у вас высокий уровень холестерина, если у вас есть ксантелазмы», - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев.Ксантелазмы кожи могут быть:Плоскими или бугристымиМягкими или твердымиДиетические изменения, чтобы минимизировать уровень холестерина.Это включает в себя употребление большего количества пищи:Жирная рыба, такая как скумбрия и лососьКоричневый рис, цельнозерновой хлеб и макароны из цельнозерновой мукиОрехи и семенаФрукты и овощиИ меньше есть:Мясные пироги, колбасы и жирное мясоМасло, сало и топленое маслоСливочный и твердый сыр, например, чеддерТорты и печеньеПродукты, содержащие кокосовое или пальмовое масло