Некоторым категориям людей категорически нельзя парить ноги

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Процедура, предусматривающая нахождение ног в горячей воде, может быть опасна, например, для диабетиков.Некоторым категориям людей категорически не следует парить ноги. По данным издания Ferra, популярная согревающая процедура может обернуться для них тяжелыми последствиями, включая ампутацию конечности.Когда человек парит ноги, у него происходит повышение температуры и расширение сосудов, что улучшает кровообращение. Однако при имеющемся диабете делать этого категорически нельзя: из-за такой парилки у диабетиков возникает риск колебаний сахара в крови и повреждений нервов, сосудов. Последствием этих процессов становится снижение чувствительности в ногах, подверженность язвам.Еще одна категория людей, которым нельзя парить ноги, – лица, имеющие варикоз. Поскольку под действием горячей воды на ноги расширяются кровеносные сосуды, при варикозе это лишь ухудшит патологические симптомы.Также не рекомендуется парить ноги в случае имеющихся кожных поражений и заболеваний сердца.«Под влиянием горячей воды повышается вероятность приступов гипоксии, церебральной ишемии», - предупредили эксперты.