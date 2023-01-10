Этот необычный симптом может предупреждать о развитии слабоумия даже в молодом возрасте

Деменция неизлечима, однако врачи в силах замедлить развитие болезни и контролировать ее течение. Главное — вовремя понять, что необратимые изменения уже начались.Неизлечимые болезни продолжают «молодеть», и деменция — одна из таких патологий. Если раньше от слабоумия страдали только в пожилом возрасте, то теперь неврологи диагностируют его даже у тех, кому нет еще и сорока лет. Причин может быть множество: наследственность, постоянный сильный стресс, различные хронические заболевания и даже банальный недосып.Самое важное — вовремя понять, что с вашим близким человеком что-то не так. Сами пострадавшие не осознают, что у них развивается опасная болезнь. Зато все изменения хорошо видно со стороны, особенно если вы постоянно контактируете с человеком и хорошо знаете его характер и привычки.Так, один из тревожных звоночков — это нежелание человека заниматься чем-то новым. Вы предлагаете ему встать на коньки, приготовить новое блюдо, съездить в незнакомый город, сходить на занятие по живописи… Но он от всего отказывается.— Такое поведение может указывать на болезнь Альцгеймера на ранних стадиях. Симптомы болезни постепенно ухудшаются с течением времени и обычно могут группироваться по признакам ранней, средней и поздней стадии. Скорость прогрессирования у всех разная, и на нее могут влиять другие состояния, например ранее пережитый инсульт, — поясняет доктор Рианна Макклимонт.Вас также должно насторожить, если человек постоянно чувствует себя взволнованным, ему кажется, что все не так, он переживает буквально каждую минуту. Другая сторона медали — агрессия. Человек становится конфликтным, провоцирует ссоры, ему кажется, что все намеренно его обижают или ставят в неловкое положение.Другие ранние симптомы болезни Альцгеймера:человек стал забывать то, что вы совсем недавно обсуждали;он не запоминает имена, названия, новые места;ему сложно подобрать правильное слово при выражении своих мыслей;постоянно теряет телефон, ключи и другие предметы;ему крайне сложно самостоятельно принимать решения;он постоянно беспокоен.Врач-невролог, специалист Европейского медицинского центра— На начальных стадиях, как правило, происходит заострение личностных черт. В дальнейшем появляются различные поведенческие и эмоциональные нарушения. Некоторые люди становятся беспокойными, раздражительными, враждебными, могут даже вести себя угрожающе. У них появляется склонность к подозрениям и конфликтам. Другие, наоборот, проявляют все меньше интереса к своему окружению, к вещам и событиям, которые раньше были важны для них, впадают в апатию или даже депрессию. Могут наблюдаться частые перепады настроения, выраженные плаксивость, обидчивость, тревожность, — говорит Екатерина Козлова.Не всегда опасное заболевание заявляет о себе весьма обычными способами — проблемами с памятью или трудностями с концентрацией. Так, о начале деменции могут рассказать и пищевые привычки. Как у человека с деменцией меняется отношение к еде?