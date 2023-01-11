Как быстро восстановить организм после новогодних праздников

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Новый год – хороший повод собраться большой, шумной компанией и вкусно поесть. Но последствия празднования могут сказаться на здоровье – даже однократное переедание за праздничным столом грозит нарушениями со стороны желудочно-кишечного тракта, а также снижением работоспособности, головной болью, ухудшением сна.Как прийти в себя после новогодних застолий?В первую очередь специалисты советуют после праздников сделать себе разгрузочный день. Но делать это следует плавно. После последнего застолья до разгрузки должно пройти не менее двух-трех дней. В это время нужно употреблять обычную нетрудную для пищеварения пищу.А потом можно устроить полную разгрузку. Если делать это резко, организм испытывает стресс. И вместо пользы это может ему помешать. Во время разгрузочного дня можно есть кефир, сыр, яблоки, мандарины или рис.Для похудения после праздников хорошо подходят салаты. Можно семь дней питаться салатами из овощей. Не помешает, если к ним добавить филе курицы, брынзу или фету. Заправлять можно растительным маслом или нежирной сметаной. В рацион можно добавлять и нежирный сыр, йогурт, зеленые яблоки и грейпфруты. Не повредит немного черного хлеба. Такое меню в течение недели поможет не только восстановить фигуру, но и улучшить состояние кожи.А для тех, кто регулярно ходит в тренажерный зал, лучшим методом борьбы с лишними килограммами станут занятия на кардиотренажерах. После праздников их нужно обязательно включить в свое расписание. Это также хороший способ вернуться к тренировкам после праздничного перерыва.Эффективное очищение организма после праздников обеспечит сочетание сбалансированного питания, умеренных физических нагрузок и таких средств, как сауна, баня, ванны с морской солью и аромамаслами. Они улучшат состояние организма в целом и помогут правильной работе самого большого органа выведения – коже. Обычная теплая общая минеральная соленая ванна способна не только очистить кожные покровы, но и усилить потоотделение с выведением продуктов обмена, стимуляцией и нормализацией выделительной функции почек, улучшением очищения крови и лимфы.И, наконец, не забывайте о чистой воде, которую следует употреблять по потребности. Ведь она прекрасно способствует выведению многих токсических продуктов обмена.