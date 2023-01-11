Диетолог Лисицина назвала самые полезные продукты зимой

Одним из продуктов зимнего рациона, полезных для здоровья, является сливочное масло, говорит диетолог Светлана Лисицина.Врач-диетолог Лисицина сообщила в интервью, что рацион питания зимой должен быть достаточно плотным:«Зимой организм требует не легкого салата, а наваристого борща».Говоря о самых полезных продуктах зимой, специалистка посоветовала включать в питание крупы, а в каши из них добавлять сливочное масло. Каши из цельнозерновых круп, например, овса или перловки, хорошо насыщают и помогают не мерзнуть, а сливочное масло обеспечивает организм важнейшими для иммунитета витаминами D и А.Также полезными зимой, по мнению диетолога, являются густые супы, которые тоже могут эффективно насыщать и согревать, при этом не обременяя организм большим количеством калорий.Помимо того, Лисицина посоветовала есть в период холодов жирную морскую рыбу – если не красную, то хотя бы скумбрию или сельдь. Этот продукт содержит много полезных для сердца и сосудов полиненасыщенных жирных кислот, а также дает организму витамин D.Еще один полезный продукт – орехи, которые насыщены белком, клетчаткой, жирными кислотами, витамином Е, магнием. Но есть их нужно не более горстки в день (около 30 граммов), чтобы не переборщить с калориями, передает совет диетолога издание «Лайф».