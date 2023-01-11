Врач назвал опасные причины кожного зуда

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Терапевт Хухрев: кожный зуд может свидетельствовать о заболеваниях печени и почекВнезапные приступы кожного зуда могут указывать на серьезные проблемы с мочевыделительной системой и печенью, об этом сообщил врач-терапевт Алексей Хухрев.Заболевания печени часто протекают без видимых признаков, раздражающий кожный зуд может свидетельствовать о развитии хронического гепатита. Если кожа чешется постоянно без видимых на то причин, стоит проконсультироваться с врачом.«На поздних стадиях почечной недостаточности появляется так называемый уремический зуд. Он может очень сильно доставать человека», — объяснил терапевт.Также кожный зуд может беспокоить пожилых людей. При отсутствии проблем со здоровьем его лечат с помощью антигистаминных или гормональных препаратов. Врач отметил, что при появлении неприятного симптома не стоит заниматься самолечением.