Как избавиться от «праздничных» килограммов без вреда для здоровья
Ленивые январские праздники — это пора, когда можно наслаждаться вкусной едой и спать. Даже если у вас железная сила воли, удержаться все равно было трудно: тут и салаты, и новогодние сладкие подарки, и застолья с друзьями, где так много вкусной еды.
Не стоит себя ругать, встав на весы: иногда можно на время потерять контроль. К тому же вернуть прежнюю форму не так сложно, как кажется. «Доктор Питер» спросил у диетолога Натальи Кругловой, каких правил надо придерживаться, чтобы лишние килограммы нас стремительно покинули (жестких диет и изнурительных тренировок в списке нет).
Снизьте потребление соли
- Новогодний стол богат продуктами с большим содержанием соли, а поскольку она задерживает жидкость, праздничная прибавка в весе как минимум наполовину состоит из воды. Как правило, быстро набранные килограммы уходят так же довольно легко, если исключить избыток соли из рациона, — поясняет Наталья Круглова.
Прежде всего это продукты со скрытой солью:
бекон, колбасы, сосиски, копчености,
маринады и соленья,
сыр,
майонез,
полуфабрикаты.
Избегайте быстрого похудения
Речь идет об экстремальных монодиетах: это гречневая, кефирная, белковая, овощная и так далее.
- Они способствуют быстрому снижению веса, однако эффект не будет долгосрочным. Плюс вы пострадаете от побочек: раздражительности, головокружений и постоянного голода. Не забывайте, что резкий отказ от полноценного питания замедляет метаболизм, и по возвращении к обычному рациону вы рискуете быстро набрать вес. Вместе с этим велика вероятность постоянных срывов и ухудшения самочувствия, — говорит врач.
Следуйте правилу «тарелки»
Чтобы не переедать и сделать рацион сбалансированным, условно разделите порции еды на три части:
первую часть (половину тарелки) заполните овощами и зеленью,
вторую (четверть тарелки) — гарниром, то есть сложными углеводами,
третью (еще одна четверть) — полезными белками: это могут быть мясо, птица или рыба.
Пейте воду и избегайте сладких газированных напитков
Потребление достаточного количества воды помогает снизить вес и оказывает положительное влияние на обмен веществ в целом. Исследования показали, что люди, которые выпивают 2 стакана воды перед едой, в среднем съедают на 75-90 ккал меньше.
- Помните, что основной жидкостью, выпитой за день, должна быть вода, она помогает стимулировать пищеварение. А вот количество соков, компотов, сладких газированных напитков необходимо сократить, поскольку в них содержится много глюкозы, которая способствует набору веса, — поясняет врач.
Найдите время для физической активности
Основная роль в похудении отводится уменьшению потребляемых калорий, однако регулярная физическая активность — это единственный надежный способ, который может ее поддержать и закрепить.
Однако не стоит пытаться сбросить все набранное в тренажерном зале в первый же день. В спорте важна регулярность. Кроме того, во время физических нагрузок выделяются эндорфины, которые помогают нам бороться со стрессом. Самое главное, что физическая активность снижает риск сердечно-сосудистых патологий, диабета, остеопороза и других хронических заболеваний.
Увеличьте количество овощей и фруктов в рационе
Овощи и фрукты содержат необходимые витамины, микроэлементы и пищевые волокна, которые так нужны нашему организму. Плюс ко всему они улучшают пищеварение, в них мало калорий.
Ешьте не менее пяти порций овощей и фруктов в день (это около 400 граммов).
Старайтесь иногда заменять углеводные гарниры (макароны, картошка) овощными.
Можно готовить супы на овощных бульонах.
Вместо десерта попробуйте фруктовый салат, смузи или запеките сладкие фрукты.
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