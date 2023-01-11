Популярный дуэт специй «значительно» снижает уровень сахара в крови на 30%

Снижение уровня сахара в крови может быть очевидным в течение нескольких дней после употребления специй.Инсулин стал основой лечения диабета, но на протяжении веков существовал огромный интерес к специям и травам, которые немедленно снижают уровень глюкозы в крови. На самом деле, исследования показывают, что люди, обращающиеся за помощью из диетических источников за пределами официальной системы здравоохранения, могут получить пользу от комбинации двух популярных специй."Такие специи, как корица и пажитник, сами по себе снижают уровень сахара в крови на ошеломляющие 30 процентов. Это подтверждено исследованием", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.Для исследования выборка из 54 пациентов с диабетом была случайным образом разделена на четыре группы; первая, вторая, третья и четвертая группы лечились отрубями, корицей (3 грамма), пажитником (15 граммов) и комбинацией пажитника и корицы соответственно.HbA1C — показатель уровня сахара в крови, связанный с гемоглобином, — и уровни сахара в крови через 2 часа после еды измерялись на исходном уровне и через 40 дней лечения. Результаты показали «значительное снижение» уровня сахара в крови в течение 40 дней, отметили исследователи.«Такие же изменения в уровне HbA1C и уровне сахара в крови после еды были отмечены при приеме пажитника и даже больше при сочетании пажитника и корицы».Это привело авторов к выводу, что «ежедневное добавление корицы, пажитника или их комбинации пациентам» у пациентов, не достигших результатов с антидиабетическими препаратами, «эффективно» для снижения уровня сахара в крови натощак и после еды.Полученные результаты подтверждают несколько предыдущих исследований, подчеркивающих потенциал корицы для контроля уровня сахара в крови и предотвращения возникновения заболеваний. Фактически, корица, потребляемая в разных количествах, оказалась очень эффективной при лечении диабета.