ЗОЖ-правила, которым лучше не следовать

Многие знакомы с правилом «не есть после шести», а также с другими ЗОЖ-рекомендациями. Рассказываем, все ли из них действительно работают, а какие все же являются мифами.«Некоторые популярные ЗОЖ-правила могут не только не принести существенной пользы, но и нанести вред организму», – пишет Marie Claire.Самое главное правило похудения – не есть после 18:00 – не более чем преувеличение. Употреблять пищу нужно не по времени, а по аппетиту. Важно лишь руководствоваться принципами правильного питания.Есть часто маленькими порциями – это еще один миф, который не только не поможет вам похудеть, но и поспособствует набору веса. С каждым приемом пищи в кровь выделяется гормон инсулин, помогающий усвоить глюкозу, но также он повышает его уровень и поддерживает чувство голода.Считается, что периодически «садиться» на диету – это полезно. Но любая диета – это плохо, если под ней подразумеваются существенные ограничения в еде. Питание должно быть сбалансированным и полноценным всегда.Многие уверены, что кожа постоянно нуждается в солнцезащитных средствах. Однако кожа – это основной источник синтеза витамина D в организме, который синтезируется под воздействием солнечных людей на кожу. А SPF-средства вызовут дефицит витамина D.Утренние пробежки – это один из самых распространенных способов борьбы с гиподинамией, но пользу от такой активности получат не все. Важно место, где происходит пробежка, а также важно, чтобы в организме не было дефицита каких-либо витаминов или веществ. Время физической активности лучше согласовать со специалистом.