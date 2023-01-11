Эти продукты помогут снизить давление, риск инсульта и контролировать диабет

Миллионы людей страдают от высокого кровяного давления, диабета 2 типа и инсульта.Здоровая, сбалансированная диета является ключом к снижению показателей артериального давления и контролю диабета, но из каких продуктов она состоит?«Вы должны стремиться есть пять порций фруктов и овощей каждый день», — говорит врач-диетолог Василиса Пономарева.Например, простой способ включить больше фруктов в свой рацион — добавить фруктовую начинку (например, ягоды) в хлопья для завтрака.Еще один совет диетолога — перекусить фруктом, например, апельсином, когда чувствуете себя немного проголодавшимся. В качестве альтернативы можно есть морковные палочки, например, смоченные в гумусе, чтобы увеличить потребление овощей.Чтобы свести к минимуму риск инсульта (факторами риска являются высокий уровень сахара в крови и высокое кровяное давление), людям было бы полезно есть больше клетчатки.«Продукты с высоким содержанием клетчатки помогают снизить количество холестерина в крови. Поэтому при выборе крахмалистых продуктов отдавайте предпочтение цельнозерновым хлопьям, коричневому рису или крупам, таким как кускус из цельной пшеницы».Здоровые белки также должны быть основным продуктом питания, включая бобы и чечевицу. Если вы собираетесь есть мясо, выбирайте нежирную нарезку и «снимайте кожу с птицы».Рекомендуются две порции жирной рыбы, в которую входят:СкумбрияСардиныЛосось«Они содержат омега-3 жирные кислоты, которые могут предотвратить образование тромбов и снизить кровяное давление».Вегетарианские или веганские источники белка включают:ТофуТемпеРекомендуется сократить потребление соли, которая в противном случае может повысить показатели артериального давления."Вместо того, чтобы использовать соль для ароматизации домашних блюд, лучшими альтернативами являются: свежий имбирь, лимонный сок, перец чили или сушеные травы и специи".