Эти продукты помогут снизить давление, риск инсульта и контролировать диабет

Миллионы людей страдают от высокого кровяного давления, диабета 2 типа и инсульта.

Здоровая, сбалансированная диета является ключом к снижению показателей артериального давления и контролю диабета, но из каких продуктов она состоит? 

«Вы должны стремиться есть пять порций фруктов и овощей каждый день», — говорит врач-диетолог Василиса Пономарева.

Например, простой способ включить больше фруктов в свой рацион — добавить фруктовую начинку (например, ягоды) в хлопья для завтрака.

Еще один совет диетолога — перекусить фруктом, например, апельсином, когда чувствуете себя немного проголодавшимся. В качестве альтернативы можно есть морковные палочки, например, смоченные в гумусе, чтобы увеличить потребление овощей.

Чтобы свести к минимуму риск инсульта (факторами риска являются высокий уровень сахара в крови и высокое кровяное давление), людям было бы полезно есть больше клетчатки.

«Продукты с высоким содержанием клетчатки помогают снизить количество холестерина в крови. Поэтому при выборе крахмалистых продуктов отдавайте предпочтение цельнозерновым хлопьям, коричневому рису или крупам, таким как кускус из цельной пшеницы».

Здоровые белки также должны быть основным продуктом питания, включая бобы и чечевицу. Если вы собираетесь есть мясо, выбирайте нежирную нарезку и «снимайте кожу с птицы».

Рекомендуются две порции жирной рыбы, в которую входят:

Скумбрия
Сардины
Лосось

«Они содержат омега-3 жирные кислоты, которые могут предотвратить образование тромбов и снизить кровяное давление».

Вегетарианские или веганские источники белка включают:

Тофу
Темпе

Рекомендуется сократить потребление соли, которая в противном случае может повысить показатели артериального давления.

"Вместо того, чтобы использовать соль для ароматизации домашних блюд, лучшими альтернативами являются: свежий имбирь, лимонный сок, перец чили или сушеные травы и специи".
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