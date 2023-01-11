Диетолог рассказала, от какой каши растет живот

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Гранола и мюсли с сахаром, а также овсянка быстрой варки могут привести к лишнему весу и, как следствие, росту живота.От каш быстрого приготовления также может повышаться уровень сахара в крови. В них почти нет нужных элементов, сразу после такого приёма пищи хочется снова есть, из-за чего человек чаще перекусывает, а порой и передает.Во время завтрака лучше отдавать предпочтение цельны и минимально обработанным крупы — дикому рису и гречке. В рационе также должны быть овощи, фрукты и бобовые.