Проверьте своё здоровье за 1 минуту с помощью обычной ложки

Каждый из нас хочет быть здоровым как можно дольше. Здоровье – это единственная вещь, которую нельзя купить. Именно поэтому оно столь бесценно.Конечно же, только специалист может точно определить, страдаете ли вы каким-то заболеванием на данный момент или же вы абсолютно здоровы. Но есть некоторые хитрости, благодаря которым самостоятельно можно определить, имеются ли у вас проблемы со здоровьем.Тест на здоровье с помощью простой ложкиМало кто знает, что с помощью обыкновенной столовой ложки за одну минуту можно выявить ряд заболеваний.Итак, пройдите следующий тест на здоровье:1. Возьмите обыкновенную ложку. Проведите ею по поверхности языка, соскребая его содержимое. Убедитесь, что ложка обильно смочена слюной.2. После этого поместите ложку в прозрачный пластиковый пакет и поднесите пакет к источнику яркого света: под прямые солнечные лучи или же настольную лампу.3. Подождите 1 минуту, затем исследуйте ложку на наличие разводов и неприятных запахов.РЕЗУЛЬТАТ:Чистая ложка без пятен или неприятных запахов означает, что у вас нет проблем со здоровьем ваших внутренних органов.Если на ложке остался запах:Неприятный, гнилостный, резкий -означает проблемы с легкими или желудком;Сладкий – свидетельствует о возможности диабета;Запах аммиака - проблемы с почками;Если на ложке остались пятна или разводы:Белого или желтого цвета, обильно покрывающие ложку - дисфункция и сбой работы щитовидной железы;Фиолетового цвета - бронхит, плохое кровообращение, высокий уровень холестерина;Белого цвета- наличие респираторной инфекции;Оранжевого цвета - заболевание почек.Отнеситесь к этому тесту серьёзно. Несмотря на то, что тест, действительно, работает, он не заменит похода к врачу. Помните, только специалист может определить заболевание и своевременно назначить соответствующее и правильное лечение.Поэтому регулярно посещайте своего лечащего врача, а при плохом самочувствии обязательно и незамедлительно бегите в поликлинику.