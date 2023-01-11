Ученые выяснили, что варка арахиса помогает справиться с аллергией
Исследователи провели эксперимент, в котором участвовало 70 детей с аллергией на арахис. Первые 12 недель им давали немного вареного арахиса, который подвергался термической обработке на протяжении 12 часов. После этого на протяжении 20 недель они употребляли вареный 2 часа арахис. В конца еще 20 недель детям давали классический жареный арахис.
В итоге 56 человек из 70 перестали испытывать аллергию на арахис. Тем не менее 43 ребенка заявили о неприятных эффектах, связанных с лечением. Стоит отметить, что на этапе эксперимента три ребенка перестали принимать участие в исследовании.
Несмотря на успешный эксперимент, ученые отмечают, что такой способ лечения требует дополнительной проверки, а также призвали не пытаться избавиться от аллергии в домашних условиях.
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