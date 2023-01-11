Диетолог назвал опасные последствия голодания

Диетолог назвал опасные последствия голоданияРезкое похудение не всегда приносит положительные результаты.Желающие похудеть иногда прибегают к уж очень жёстким методам, а организм может быть попросту не готов к резкому сбрасыванию веса. Об этом в своём блоге рассказал диетолог Михаил Гинзбург.Он подчеркнул, что некоторые ограничения калорийности продуктов имеют место. Они даже полезны."Повышается тонус, усиливается продукция адреналина и расщепление запасов. Запасы горят, энергия выходит в кровь — снижается аппетит", — объяснил доктор.Но полный отказ от еды может лишь навредить. Голодный человек, как правило, плохо себя чувствует. Из-за этого снижается расход энергии, вес тоже сбрасывается медленнее.Гинзбург отметил, что диета ни в коем случае не должна вызывать недомогание, различные страдания и вялость. Наоборот, худеющий должен ощущать прилив сил. Если диета спровоцировала плохое самочувствие, от неё нужно немедленно отказаться.