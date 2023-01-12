Что будет со здоровьем, если заменить сахар на мёд

Здоровая альтернатива сахару может оказаться не такой уж и здоровой. Можно ли похудеть и поправить здоровье, оставив в рационе из сладкого только натуральный мёд? И какие дозы допустимы, чтобы эффект не стал обратным?О вреде сахара известно многое. О пользе натурального меда — тоже. Так может заменить один продукт на другой и дело с концом? Звучит здорово, но на деле все оказывается не так просто. И мед, и сахар — это продукты, богатые углеводами, состоящие из двух моносахаридов — ?-глюкозы и ?-фруктозы. Они содержат одинаковое количество калорий в пересчете на один грамм, быстро расщепляются организмом и способны вызывать скачки уровня сахара в крови.Переедание любого типа сахара несет определенные риски для здоровья, включая ожирение, повышение артериального давления, болезни сердца и когнитивные нарушения.Преимущества натурального меда в качестве подсластителя очевидны. Этот уникальный продукт, производимый пчелами из нектара цветковых растений, обладает многими полезными свойствами, которые нет у других видов сахаров. И ВОЗ, и Министерство сельского хозяйства США (USDA) рекомендуют включение меда в ежедневный рацион в количестве, не превышающих 10% от общего количества калорий добавленных сахаров — и вот почему.Чем полезен натуральный мёдМед имеет более низкий гликемический индекс по сравнению с обычным сахаром, а это означает, что он не так быстро повышает уровень глюкозы в крови. Кроме того, мед имеет более насыщенный вкус и более выраженную сладость, так что его может понадобиться существенно меньше.Согласно научной работе 2018 года, мед может содержать следовые количества необходимых витаминов и минералов, таких как калий, кальций, цинк и витамины C, B1, B2, B3, B5 и B6. А совсем свежее исследование 2021 года показало, что, когда при инфекциях верхних дыхательных путей больные употребляли мед, некоторые симптомы, включая частоту и тяжесть кашля, исчезали существенно быстрее, чем в группе, не применявший этот продукт. Доказаны также антиоксидантные и антибактериальные свойства меда. Вещества, содержащиеся в непереработанном (не подвергавшемся тепловой обработке) меде, могут оказывать противогрибковый и пребиотический эффект, пишет портал Medical News.Но так же, как и с любым продуктом, с медом действует правило: много хорошо – тоже плохо. И вот пять последствий для здоровья, с которыми вы можете столкнуться, если полностью замените сахар медом и будете потреблять его в значительных количествах:1. У вас может повыситься уровень глюкозы в кровиМед содержит сахар и углеводы, причем в больших количествах. Если употреблять его сверх рекомендуемых суточных доз, уровень глюкозы в крови может резко пойти на повышение. Особую опасность этот продукт представляет для людей с диабетом. Употребление меда для них под запретом, включая медовую воду.2. Мёд может снизить кровяное давлениеСчитается, что в малых дозах мед может снижать давление, так что при гипотонии с ним нужно быть осторожнее. А вот при чрезмерном употреблении этого продукта эффект будет обратным и в долгосрочной перспективе это может повлиять на работу сердца.3. Мёд может привести к проблемам с желудкомЕсли вы страдаете запорами, потребление меда может усугубить ситуацию. И даже если с пищеварением у вас все нормально, повышенное содержание фруктозы в продукте может замедлить перистальтику. Кроме того, любители меда могут столкнуться с такими симптомами, как вздутие живота, диарея и тошнота.4. Мёд может способствовать увеличению весаЕсли вы следите за своим весом, то очень важно контролировать количество потребляемого меда. Высокое содержание калорий, сахара и углеводов в этом продукте могут сильно пошатнуть ваши успехи в похудении.5. Мёд вреден для зубовЗубам мед наносит не меньше вреда, чем обычный сахар. Согласно Национальной базе данных питательных веществ Министерства сельского хозяйства США, около 82% покупного меда состоит из сахара, и даже малое количество продукта достаточно, чтобы спровоцировать кариес — при отсутствии должной гигиены. А уж гигиена должна быть действительно тщательной, так как удалить частицы липкого продукта, прочно осевшего на эмали, не очень просто.Так что выбрать – сахар или мёд?Если вам тяжело без сладкого, и вы не входите в группу риска по заболеваниям, требующим отказа продуктов, содержащих глюкозу и фруктозу, то, конечно, выбирая между сахаром и медом, предпочтение лучше отдать последнему. Но, памятуя о «побочных эффектах» излишнего потребления этого продукта, следует придерживаться рекомендуемых суточных доз. Для натурального меда – это не более 50 миллилитров в день (но лучше меньше). При наличии аллергических реакций на продукты пчеловодства и хронических заболеваний требуется консультация врача.