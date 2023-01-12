Нутрициолог Гончар рассказала о продуктах для разжижения крови

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Густая кров связана с повышенным холестерином в крови и появлением атеросклеротических бляшек, предупредила в интервью нутрициолог Ната Гончар.Специалист рассказала, что наличие густой крови является серьезной угрозой для состояния сердечно-сосудистой системы. В этом случае повышаются риски развития таких опасных состояний, как гипертония, тромбоз и тромбоэмболия, инфаркт, инсульт, летальный исход.Изданию «Чемпионат» нутрициолог Гончар сообщила:«Частая причина густой крови – следствие неправильного питания и гиподинамии. Злоупотребление насыщенными жирами, фастфудом, полуфабрикатами и промышленной выпечкой негативно сказывается на качестве крови».Специалист подчеркнула, что пищевые привычки являются одним из важных аспектов, обеспечивающих разжижение крови. В рационе должны присутствовать овощи и фрукты, богатые клетчаткой, а также легко усваиваемый белок, сложные углеводы, ненасыщенные жиры.Говоря о конкретных продуктах, способных быть «пищевыми антикоагулянтами», Гончар назвала следующие.Имбирь.Оливковое масло.Жирная морская рыба.Чеснок.Ананас.Морская капуста, разнообразные водоросли.Листовая зелень.Многообразные виды капусты.Цельные злаки.В названных продуктах содержатся вещества, помещающие нормализовать процессы свертываемости крови. В частности, это антиоксиданты, омега-3 жирные кислоты, витамины А, Е, С, гинегрол, фенольные соединения, бромелайн, йод.Также нутрициолог посоветовала употреблять достаточно жидкости – воды и чаев без сахара.