Нутрициолог Гончар рассказала о продуктах для разжижения крови
Специалист рассказала, что наличие густой крови является серьезной угрозой для состояния сердечно-сосудистой системы. В этом случае повышаются риски развития таких опасных состояний, как гипертония, тромбоз и тромбоэмболия, инфаркт, инсульт, летальный исход.
Изданию «Чемпионат» нутрициолог Гончар сообщила:
«Частая причина густой крови – следствие неправильного питания и гиподинамии. Злоупотребление насыщенными жирами, фастфудом, полуфабрикатами и промышленной выпечкой негативно сказывается на качестве крови».
Специалист подчеркнула, что пищевые привычки являются одним из важных аспектов, обеспечивающих разжижение крови. В рационе должны присутствовать овощи и фрукты, богатые клетчаткой, а также легко усваиваемый белок, сложные углеводы, ненасыщенные жиры.
Говоря о конкретных продуктах, способных быть «пищевыми антикоагулянтами», Гончар назвала следующие.
Имбирь.
Оливковое масло.
Жирная морская рыба.
Чеснок.
Ананас.
Морская капуста, разнообразные водоросли.
Листовая зелень.
Многообразные виды капусты.
Цельные злаки.
В названных продуктах содержатся вещества, помещающие нормализовать процессы свертываемости крови. В частности, это антиоксиданты, омега-3 жирные кислоты, витамины А, Е, С, гинегрол, фенольные соединения, бромелайн, йод.Также нутрициолог посоветовала употреблять достаточно жидкости – воды и чаев без сахара.
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