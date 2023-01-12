Лечебный массаж полотенцем для избавления от головной боли

Эта техника расслабляет зону шеи и головы, способствует устранению спазмов, положительно влияет на защемленные позвонки в воротниковой зоне.Мануальные терапевты считают, что самая распространенная причина головной боли — спазм. Массаж полотенцем расслабляет зону шеи и головы, способствует устранению спазмов, положительно влияет на защемленные позвонки в воротниковой зоне1. Подберите подходящее полотенце — не слишком толстое, лучше всего подойдет вафельное. Скрутите его в достаточно плотный жгут, используя движение по спирали.2. Хорошо прижмите полотенце к затылку. Держите его двумя руками с разных сторон в натянутом состоянии.3. Передвигайте полотенце по шее, голове и плечам. Делайте это ритмично, немного раскручивайте полотенце, чтобы массаж был достаточно интенсивным.4. Проводите эту процедуру в течение 3–5 минут — такой стимуляции будет достаточно, чтобы унять легкую боль. Если боль не исчезла, сделайте перерыв на 10 минут и повторите массаж.Массаж головы при сильных болях хорошо сочетать с дополнительной терапией — выпейте чашечку мятного чая, этот напиток способствует расширению кровеносных сосудов.Не забывайте гулять на свежем воздухе достаточное количество времени — это первое средство для профилактики боли в области головы.Если вы часто страдаете от головной боли, необходимо проконсультироваться у врача-невропатолога. Ведь причин этого явления может быть очень много — от постоянного отравления организма неправильными продуктами питания и малоподвижного образа жизни до серьезных гормональных сбоев и нарушений в работе нервной системы.