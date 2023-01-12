Пять напитков, способных повысить уровень гемоглобина в крови
Многим известно, что содержание гемоглобина в крови является важным параметром в определении здоровья. Гемоглобин – это белок, насыщенный железом и содержащийся в клетках крови (эритроцитах). С его уровнем тесно связано функционирование органов, наличие энергии, желудочно-кишечные процессы, состояние мозга и иммунной системы. Низкий гемоглобин в крови обычно говорит о дефиците железа, является отражением имеющейся анемии.
По данным The Helth Site, некоторые напитки помогают повысить уровень гемоглобина.
Сок шпината и мяты. Будучи хорошим источником железа, он также содержит витамины А и С.
Сливовый сок. Согласно исследованиям, примерно полстакана сока чернослива содержит 17% дневной нормы железа. Кроме того, чернослив также помогает контролировать скачки сахара в крови.
Тыквенный сок. Тыква очень питательна, богата антиоксидантами и минералами, которые могут укреплять общее здоровье. Кроме того, этот овощ – богатый источник железа.Свекольный сок. Поимо железа, свекла насыщена такими суперполезными питательными веществами, как марганец, фолиевая кислота, калий, бетаин, витамин С.
Настой из семян льна. Семена льна очень богаты антиоксидантами, железом, а также имеют другие преимущества для здоровья.
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