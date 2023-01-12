Держим тело в тонусе: зачем нужна гимнастика на работе

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Специалисты министерства здравоохранения Самарской области рассказали, зачем нужна гимнастика на рабочем месте, и показали несколько простых, но действенных упражнений.Сидячий образ жизни может погубить общее здоровье. Врачи предупреждают, что дефицит двигательной активности в период рабочего дня может привести, например, к утомлению центральной нервной системы или ранним заболеваниям позвоночника. Спасением может стать гимнастика. Ее лучше проводить до приема пищи или через 30-40 минут после.Заведующая отделением реабилитации Клиник СамГМУ Марина Шелыхманова уточнила:- Упражнения выполняются в медленном или среднем темпе. Комплекс, включающий упражнения для мышц туловища, шеи, верхних и нижних конечностей, глаз, необходимо выполнять 1 раз в день, но можно повторять его каждые 2-3 часа.Стоя можно выполнить следующие упражнения:- Руки поднять наверх - вдох, вниз - выдох.- Руки вперёд. Сгибание и разгибание кистей.- Вращение плечевых и локтевых суставов поочередно.Сидя:- Повороты и наклоны головы влево и вправо.- Руками опереться на сиденье стула сзади. Прогнуться, плечи отвести назад - вдох. Возвращение в исходное положение - выдох.- Ладони на затылке. При выдохе оказывать давление головой на руки. Через 3 секунды на вдохе расслабить мышцы шеи.