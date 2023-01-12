От тяжести в ногах и отеков: 5 вещей, которые обязательно должны делать люди с варикозом зимой

Варикозная болезнь сильно «омолодилась». У людей до 30 лет все чаще появляются проблемы с венами. Боли и отеки зимой — не редкое явление. Эксперт рассказала, как избежать неприятных ощущений.Если человек страдает от варикозного расширения вен, то он часто страдает от того, что ноги быстро устают и отекают. Становится сложно долго гулять, ехать стоя в транспорте, постоянно хочется лечь и поднять ноги вверх — многие кладут ступни на подушку или даже закидывают на стену, как только придут домой. Плюс ко всему на коже появляется некрасивая варикозная сетка, вены выглядят «надутыми».Врач-эндокринолог. Директор отдела терапевтических препаратов фармацевтической компании «Сервье».Почему появляется варикозКровь в нашем теле двигается по кругу: если благодаря гравитации вниз она продвигается легко, то на обратном пути организму требуется приложить некоторые усилия. Для этого в венах существуют специальные клапаны, которые препятствуют обратному току крови, помогая ей передвигаться снизу вверх.— При хронических заболеваниях вен клапанный аппарат повреждается: вены расширяются, и клапаны перестают смыкаться. По этой причине замедляется отток крови, она скапливается в венах, а давление в сосудах повышается. Из-за этого вены теряют свою форму и эластичность, начинают расширяться и становятся заметны под кожей, — поясняет Татьяна Шеметева.На ногах появляются характерные сосудистые сеточки или «звездочки», которые часто становятся первым видимым признаком заболевания. Однако варикоз может подавать неприятные сигналы еще и до этого: появляется ощущение тяжести и усталости, боль в ногах. На более поздних этапах могут появляться отеки и судороги по ночам.Важная деталь: на начальных стадиях симптомы проходят после отдыха, но после нагрузки возникают вновь. Возвращение отеков, боли и тяжести — важный сигнал к тому, чтобы обратиться к флебологу.Кто в зоне рискаВ первую очередь определяющую роль при оценке вероятности развития варикозной болезни играет наследственность. К сожалению, предрасположенность к слабости клапанного аппарата часто передается из поколения в поколение, причем в большинстве случаев не везет женщинам.— Согласно статистике, варикоз встречается у женщин в 4 раза чаще, чем у мужчин. Это связано с двумя периодами в жизни женщины — беременностью и климаксом. В первом случае изменение гормонального фона приводит к снижению тонуса вен, более того, они получают большую нагрузку во время родов из-за повышения внутрибрюшного давления, в результате которого происходит расширение вен, — поясняет эксперт.Кроме того, есть ряд известных факторов риска:тяжелая физическая работа или же, напротив, многочасовое сидение на одном месте в течение дня;любовь к красивой, но неудобной обуви и высоким каблукам;неправильное питание, приводящее к лишнему весу.Какие правила должны соблюдать люди с варикозом зимойВарикозное расширение вен — это больше, чем просто косметическая проблема, это самое настоящее хроническое заболевание. Если говорить о зиме, то можно выделить следующее:Продолжайте лечение. Болезнь будет прогрессировать, если не соблюдать рекомендации врача. Назначенный врачом курс терапии необходимо продолжать вне зависимости от сезона, ведь специфического «зимнего» лечения для вен не существует — ни медикаментозного, ни хирургического.Носите компрессионные чулки. Принцип действия компрессионного трикотажа заключается в создании равномерного давления. Чулки способствуют уменьшению диаметра вен, что ведет к увеличению скорости кровотока и нормализации работы венозных клапанов. Благодаря им можно избежать застоя и профилактировать образование тромбов. Перед покупкой обязательно проконсультируйтесь с врачом.Старайтесь больше двигаться. Зима — это период, когда люди проводят большую часть времени в помещениях, а значит, двигаются намного меньше. Из-за этого сильно страдают вены. Старайтесь ходить пешком, делайте зарядку, при этом лучше избегать силовых нагрузок, интенсивного бега, прыжков и приседаний — они создают избыточную нагрузку на венозные стенки, что усиливает их повреждение.Ограничьте посещения бань, саун и соляриев. Избыточное воздействие тепла расслабляет и без того слабую стенку вен. Лучше делайте контрастные ванны, ванночки для ног. Разумеется, резкий контраст температур (например, прыжки в прорубь) не пойдет на пользу.Не забывайте следить за своим питанием, особенно во время новогодних праздников с пышными застольями: ограничьте потребление сахара, мучного и сладостей. Это быстрые углеводы, которые поднимают уровень инсулина и натрия, провоцируют или усиливают отечность. А вот 2 литра чистой питьевой воды в сутки помогут избежать обезвоживания.Почему людям с варикозом нельзя мерзнутьПри варикозном расширении вен опасно не только перегревание, но и переохлаждение — из-за резкого сужения или расширение стенок вен снижается их эластичность, они становятся хрупкими, изменяется ширина просвета.Кроме того, длительное переохлаждение ног может привести к микротравмам сосудов, изменению внутренней стенки, что может приводить к появлению бляшек, а в последующем к нарушению кровоснабжения. Нарушение кровоснабжения может вызывать воспалительные заболевания кожи, вплоть до некрозов.Зима — еще не самое опасное время годаЗимой варикоз обостряется намного реже, чем в теплое время года: ноги меньше отекают, вены не испытывают перегрузок из-за жары. Кожа ног практически не травмируется — она защищена теплой одеждой и закрытой обувью, не испытывает воздействия солнечных лучей, меньше потеет. В этот период проще носить компрессионные чулки, так как они не только скрыты под одеждой, но и не доставляют дискомфорта, как в жаркую погоду.— Летом мы больше времени проводим на природе, гуляем, путешествуем, поэтому не всегда есть время уделить внимание здоровью своих ног и пройти обследование. При этом хронические заболевания вен являются одним из наиболее распространенных заболеваний в развивающихся странах, поражающим до 60% взрослых в возрасте старше 50 лет, — предостерегает Татьяна Шеметева.Однако варикоз может прийти и зимой. На ранних стадиях заболевания чаще всего назначается лекарственная терапия, а поздние лечат сочетанием медикаментозных и оперативных методов. Стратегию подбирает врач, исходя из особенностей течения болезни у пациента.Так, для лечения боли, тяжести и отеков ног могут применяться венотоники. Они подразделяются на системные и наружные препараты:системные венотоники оказывают комплексное воздействие на всю венозную систему, в первую очередь на утратившие тонус стенки вен и венозные клапаны, помогают уменьшить венозный застой;у наружных — быстрая помощь при симптомах варикоза.— При их выборе важно обращать внимание на систему доставки активных компонентов, которая отвечает за быстроту действия и эффективность препарата. Это все определяет ваш лечащий врач, — говорит эксперт.Большинство венотоников содержат вещества растительного происхождения — флавоноиды. При этом в основе современных средств лежат микронизированные (измельченные до очень маленьких размеров) флавоноиды. Микронизация способствует лучшему усвоению действующих веществ препарата, а значит, обеспечивает более быстрое наступление терапевтического эффекта.