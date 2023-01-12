Низкие температуры полезны для продления жизни
Врач рассказала в интервью о позитивном влиянии низких температур на продолжительность жизни. Мачехина отметила, что пребывание в условиях холода заставляет организм экономить энергию – его ткани и клетки начинают функционировать с ее минимальным расходом. Существуя в таком энергосберегающем режиме, организме лучше сохраняется, меньше «разряжается», что и продлевает его существование.
«Переохлаждаться ради этого не стоит – достаточно находиться в приятной прохладе и не забывать проветривать перед сном», - объяснила специалист «Газете.Ru».
Мачехина добавила, что исследование на млекопитающих показали: умеренное охлаждение стимулирует также выработку бурого жира – его клетки (бурые адипоциты) называются «клетками молодости», поскольку наиболее активно синтезируются в ранние годы жизни.
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