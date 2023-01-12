Домашние дела, которые помогут быстро привести себя в форму

Как пылесос заменит несколько гантелей.А вы знали, что некоторые домашние дела помогают сбросить вес лучше любой тренировки? Мы собрали топ работы по дому, которая поможет быстро прийти в форму, если на праздниках вы злоупотребляли салатами и жирными блюдами.Замена постельного бельяСамое неприятное из домашних дел. При этом каждый заправленный пододеяльник позволит вам здорово привести в тонус мышцы рук и в целом сбросить около 180 калорий за раз. Неплохо, правда? Даже 15 минут могут стать отличной заменой забытой зарядке, проблема лишь в том, что меняем белье мы не каждый день, а значит, каждый раз вы должны подходить к этому делу ответственно. И перестаньте уже перекладывать это занятие на мужа!Игры с домашними питомцами и детьмиЕсли вы большую часть времени проводите дома, это не значит, что у вас нет времени на приведение себя в порядок. Простые игры с маленькими детьми или домашними любимцами помогут довольно быстро сбросить набранные за праздники килограммы. Ваши игры должны быть активными и ваше участие должно быть максимальным. Специалисты подсчитали, что во время такой активности женщина способна сжечь около 120 калорий. Представьте, сколько лишнего уйдет за неделю такой активности!Уборка с пылесосомЕще одно не самое любимое занятие, которое отнимает много времени. Но также отнимает много сил, а это нам на руку. Откажитесь от помощи домашних и уберитесь полностью сами: достаньте и приготовьте пылесос, поднимите стулья и отодвиньте ковры, после уборки прочистите пылесос сами. Примерно полтора часа такой активности сожжет 170 калорий.Уборка снегаЕсли вы живете в частном доме, велика вероятность, что вам ежедневно в течение нескольких месяцев приходится самостоятельно бороться со снегом. Конечно, здесь часто не справиться без мужчины, но те моменты, где вам не нужна помощь вашего любимого, особенно ценны для вашей фигуры. Вы вполне можете очистить дорожки от снега, возможно, сколоть немного льда или же просто почистить машину, пока домочадцы собираются. Такая серьезная работа сожжет около 200 калорий!