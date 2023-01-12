3 «наиболее важных фактора», которые следует учитывать при высоком сахара в крови

Машинное обучение может предсказать, какие диабетики подвержены риску плохого контроля уровня сахара в крови.

Результаты исследований выявили три фактора, влияющих на риск гипергликемии. Гипергликемия — это медицинский термин для описания высокого уровня сахара в крови. Люди с диабетом 2 типа могут заметить, что уровень сахара в их крови слишком высок, когда они чувствуют сильную жажду, частое мочеиспускание и слабость или усталость.

Другие признаки повышенного уровня сахара в крови включают помутнение зрения и потерю веса.

"Три типа данных могут предсказать, столкнется ли человек с повышенным уровнем сахара в крови. Точки данных включают: предыдущие уровни сахара в крови, уровни сахара в крови натощак и существующие противодиабетические препараты. Было показано, что эти наиболее важные факторы выявляют людей с риском повышенного уровня сахара в крови", - говорит врач-эндокринолог Антонина Гуреева специально для МедикФорум.

Неадекватный гликемический контроль можно предсказать на основании данных, которые регулярно собираются в рамках мониторинга и лечения диабет».

Проверки уровня сахара в крови (тест HbA1C) проводятся «каждые три месяца при впервые поставленном диагнозе, а затем каждые шесть месяцев после стабилизации состояния».

«Немедленно обратитесь к своему терапевту, если у вас есть порезы, синяки или онемение в ногах».

Каждый год также следует осматривать глаза, чтобы увидеть, нет ли повреждений кровеносных сосудов.

«Раннее выявление пациентов с плохим гликемическим контролем имеет первостепенное значение».
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