Реабилитация после ковида: кому она нужна и сколько длится?

Если вы переболели коронавирусом, то вне зависимости от его тяжести последствия могут проявляться по несколько месяцев. Чтобы сократить срок восстановления, стоит следовать этим рекомендациям.Мировая пандемия коронавируса, кажется, далека от завершения: некоторые эксперты прогнозируют, что в ситуации повышенной опасности нам предстоит прожить еще как минимум полгода. До сих пор нет единого мнения ни о том, возможно ли повторное заражение Covid-19, но о том, какое именно влияние вирус оказывает на организм переболевшего человека. Но в одном эксперты сходятся: поддержка и реабилитация после выздоровления необходимы даже тем, кто перенес болезнь в легкой форме. Рассказываем, как себе помочь, если вы перенесли коронавирус.Кому нужна реабилитация после коронавируса?Если коротко – всем переболевшим. Реабилитация необходима абсолютно всем пациентам, переболевшим коронавирусом, вне зависимости от того, есть ли нарушения жизненно важных функций и насколько они выражены. От того, в какой форме протекало заболевание, зависят исключительно сроки и форма реабилитационной программы, но не сама ее необходимость.Как долго придётся восстанавливаться от ковида?Опять же – все зависит от степени поражения и тяжести перенесенного заболевания. Если коронавирус протекал в легкой форме или вовсе бессимптомно, а степень поражения легких была небольшой, на восстановление понадобится 4-6 недель. А вот тем пациентам, у которых болезнь протекала на фоне ХОБЛ (хроническая обструктивная болезнь легких) или других тяжелых заболеваний – может потребоваться не меньше года. Если же в результате болезни наступила инвалидность, то восстановление может занять еще больше времени.Для реабилитации придется ложиться в больницу?Все зависит от того, насколько тяжелой была болезнь. Некоторые программы могут проводиться амбулаторно, для проведения других лучше ехать в санаторий, а в особенно тяжелых случаях потребуется госпитализация.Что входит в программы восстановления?Сильнее всего при коронавирусе страдают, разумеется, органы дыхания – их реабилитацией и предстоит заниматься в первую очередь. Кроме того, во время болезни существенно снижается сатурация – наполнение крови кислородом, так что приходится восстанавливать и этот показатель. Наконец, во многих случаях коронавирус оказывается негативное воздействие на органы сердечно-сосудистой системы – значит, требуются программы по восстановлению и поддержанию здоровья сердца.Что можно сделать самому для реабилитации от коронавируса?Прежде всего, обратиться к врачу и установить, насколько сильный ущерб нанесла болезнь вашему здоровью. Врач должен определить, какие максимальные нагрузки вы можете себе позволить без ущерба для здоровья, на восстановлении каких функций стоит сосредоточить максимальное внимание, порекомендовать примерный план действий и их продолжительность.Если врач решит, что вы не нуждаетесь в санаторной или больничной реабилитации, то стоит заниматься аэробными нагрузками: плаванием, прогулками, бегом. Также стоит выполнять упражнения, которые восстанавливают объем легких и улучшают их функцию.Какие упражнения можно делать для реабилитации от коронавируса?Мы подобрали несколько упражнений и активностей, которые помогают улучшить состояние легких, облегчить дыхание и даже увеличить объем органов дыхания.Дыхательная гимнастикаЭти упражнения хороши не только для физического, но и для психического здоровья: глубокое дыхание помогает снять стресс, уменьшить тревогу и расслабиться. Вдыхайте воздух через нос, максимально глубоко, медленно считая про себя до пяти. Затем задержите дыхания на пять секунд и медленно выдохните воздух через рот. Делайте пять-десять вдохов, повторяйте в течение дня несколько раз.ПилатесЭто упражнение поможет укрепить диафрагму, а также поддерживать в тонусе мышцы пресса и поясницы. Лягте на спину, ноги согните в коленях, ступни плотно стоят на полу, руки лежат вдоль тела ладонями вниз. Делайте глубокий медленный вдох, одновременно отрывая от пола голову, шею и плечи. На выдохе поднимите ноги и выпрямите их так, чтобы получился угол в 45 градусов к полу. 10 раз опускайте и поднимайте ноги, затем вернитесь в исходное положение. Повторите 10 раз.«Детские» отжиманияЭто упражнение помогает максимально расслабить грудную клетку и раскрыть легкие. Примите обычную позу для отжиманий лежа, наклоните голову вниз. Сделайте глубокий вдох, после чего медленно поднимайте голову, шею и плечи максимально высоко. На выдохе так же медленно возвращайтесь к исходному положению. Повторите 10 раз.НаклоныЭто упражнение помогает полностью выпустить воздух из легких, тем самым освободив их. Встаньте прямо, ноги на ширине плеч. Наклонитесь вниз, выдыхая весь воздух из легких. Затем медленно возвращайтесь в исходное положение, одновременно делая максимально глубокий вдох. Задержите дыхание на 20 секунд, поднимите обе руки над головой. Выдохните и расслабьте руки, позволив им «упасть» по бокам. Повторите 4 раза. Это упражнение особенно полезно для тех, кто ведет сидячий образ жизни, так как помогает задействовать весь объем легких.Дыхание диафрагмойЭто полезное упражнение помогает не только натренировать наши легкие, но и укрепить пресс. Лягте на спину, ноги согните в коленях, одну ладонь положите на живот, а вторую на грудь. Делайте глубокий вдох, стараясь дышать так, чтобы рука, лежащая на животе, поднималась выше, чем та, что на груди. Выдыхайте воздух через рот, затем попробуйте задержать дыхание на 7-8 секунд. Повторяйте 10 раз.ПланкаЭто полезное упражнение помогает не только держать в тонусе мышцы и позвоночник, но и поддерживает и развивает наши легкие. Лягте на пол так, как будто вы собираетесь отжиматься, согните локти под углом 90 градусов, поднимите тело так, чтобы туловище располагалось параллельно полу. Перенесите вес на предплечья и подтяните пресс, убедитесь, что ваша спина ровная, поднимите голову. Стойте в планке 30 секунд.«Гребля»Еще одно упражнение, которое полезно не только для легких, но и для мышц пресса, спины и рук. Вам понадобится обыкновенная эластичная лента или бинт. Сядьте на пол, ноги вытяните вперед, ленту перебросьте через ступни и скрестите концы, чтобы получилась буква «Х». Вытяните руки перед собой, затем потяните назад, так, чтобы кисти коснулись груди. Повторите 10-15 раз.