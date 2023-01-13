Названа вредная привычка, которая ведет к набору лишнего веса

Врач-эндокринолог Видновской районной клинической больницы Минздрава МО Мария Калошина рассказала о вредной привычке, которая ведет к набору лишнего веса.Эксперт отметила, что у многих есть привычка плотно ужинать после рабочего дня. Отказываться от ужина не стоит, но нужно соблюдать несколько правил.— При вечернем приеме пищи отдавайте предпочтение нежирным продуктам: творогу, морской рыбе, белому мясу, овощам. Полезно в качестве гарнира выбрать крупу или макароны из твердых сортов пшеницы. Блюда лучше запекать, варить или готовить на пару, — отметила Калошина в комментарии Общественной службе новостей.Еще одна вредная привычка — смотреть телевизор за ужином. Это грозит тем, что человек может пропустить сигнал мозга о насыщении и будет машинально продолжать поглощать еду.Врач также посоветовала добавлять в еду специи, которые помогут улучшить процесс пищеварения.