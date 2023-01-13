Врач объяснила, кого может клонить в сон от кофе

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Кофе не всегда бодрит, каких-то людей данный напиток успокаивает. Об этом рассказала в интервью радио Sputnik врач-диетолог Ольга Перевалова. Эксперт пояснила, с какими генетическими особенностями организма это может быть связано.Реакция организма на вещества, содержащиеся в кофе, зависит от активности ряда генов, сказала Перевалова. Например, при замедленной работе гена, отвечающего за метаболизм кофеина, человек может тяжело засыпать.«У каждого человека есть ген, который отвечает за усвоение кофеина. Если ген активный, то кофеин усваивается быстро, такие люди могут пить по 3 чашки кофе в день. Есть люди, у которых ген, отвечающий за метаболизм кофеина в организме, работает медленно. В этом случае одной чашки кофе в день достаточно, причем лучше не пить его после 15:00. 2-3 чашки в течение дня, особенно после обеда, будут так бодрить человека, что он не заснет до утра, у него нарушится сон», – отметила эксперт.Также у людей разная реакция на теобромин – другой алкалоид, содержащийся в кофе. При повышенной чувствительности к данному веществу человек может чувствовать сонливость после употребления напитка. При этом в растворимом, сублимированном кофе больше теобромина, чем кофеина, от него может больше хотеться спать. А у свежесваренного кофе будет более бодрящий эффект, заключила Ольга Перевалова.