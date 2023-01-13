Психиатр Борисов объяснил отличие депрессии от плохого настроения

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Причиной депрессии является гормональный сбой, обратил внимание психиатр Олег Борисов.Специалист рассказал в интервью, что возникновение такого серьезного заболевания как депрессия часто происходит незамеченным – возникающим при этом симптомам не придают значения, воспринимая их как временное плохое настроение или недомогание. По словам Борисова, для депрессии свойственны состояния, не связанные напрямую с эмоциями.Что может возникать при депрессии.Потливость.Учащенное сердцебиение.Перепады давления.Нарушения пищеварения, потеря аппетита.Проблемы со сном.Усталость, быстрая утомляемость, потеря мотивации, желания что-либо делать.«Если вы постоянно чувствуете усталость, вам тяжело сосредоточиться, вы быстро утомляетесь и всегда хотите спать, то это повод обратиться к врачу – все это возможные признаки депрессии, - уточнил Олег Борисов.Психиатр добавил, что при депрессии также может возникать изматывающее человека состояние напряжения, тревожности, паники. Это гораздо более тяжелые и изнурительные переживания, чем периоды хандры и плохого настроения.«Причина депрессии – гормональный сбой, нарушается выработка важного гормона – серотонина. При недостатке серотонина нарушается большинство функций организма», – констатировал врач в беседе с изданием «Подмосковье сегодня».