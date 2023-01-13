Чем опасно повышенное внутричерепное давление, почему оно вообще может снижаться и расти и можно ли его измерить в домашних условиях? Объясняет врач-невролог.Внутричерепное давление у человека может меняться — как следствие самых разных, но, как правило, довольно серьезных сбоев в организме.Можно ли дома измерить внутричерепное давление, почему опасны именно повышенные показатели, и по каким косвенным симптомам понять, что вам срочно пора к врачу?«Доктор Питер» задал эти вопросы врачу-неврологу ФКНЦ ФМБА.Врач — невролог Федерального научно-клинического центра ФМБА России (ФНКЦ ФМБА России)Почему меняется внутричерепное давление— Головной мозг окружен ликвором — спинномозговой (цереброспинальной) жидкостью, которая питает клетки, осуществляет выделительную функцию, а также поддерживает постоянное внутричерепное давление и водно-электролитный гомеостаз, — разъясняет врач-невролог ФНКЦ ФМБА России Александр Кохендерфер. — Внутричерепное давление (ВЧД) формируется благодаря циркуляции ликвора.Повышаться давление может из-за увеличения количества ликвора. Иногда это происходит при замедлении оттока спинномозговой жидкости, наличии стенозов путей оттока и/или снижении скорости всасывания цереброспинальной жидкости.— Пониженное внутричерепное давление формируется из-за недостаточной выработки ликвора либо при ускоренном всасывании церебральной жидкости в кровь, — добавляет врач.Симптомы повышенного внутричерепного давления:головная боль,ухудшение качества зрения,боль в области глазных яблок,слабость в ногах,нарушение мочеиспускания,иногда тошнота, рвота.Признаки, что внутричерепное давление понижено:головная боль в вертикальном положении — это главный симптом,тошнота и рвота,предобморочное состояние и обмороки,боль в области сердца,ощущение усиления слуха,головокружения,перепады настроения и эмоций (эмоциональная лабильность).Как измерить повышенное давлениеНаибольшую опасность для здоровья представляет повышенное внутричерепное давление — внутричерепная гипертензия, уточняет врач. Состояние может быть даже опасным для жизни.— В домашних условиях измерить внутричерепное давление невозможно, — говорит Александр Кохендерфер. — Диагностику и лечение изменений внутричерепного давления проводит врач-невролог совместно с нейрохирургом, эндокринологом и, при необходимости, другими узкими специалистами. Один из способов измерения ВЧД — неинвазивный (офтальмоскопия глазного дна, зрительные вызванные потенциалы, отоакустическое исследование, транскраниальная допплерография, МРТ- диагностика), но обычно он дает достаточно косвенные признаки. Самый же точный метод — инвазивный (спинномозговая пункция).Причины повышения внутричерепного давленияВажно отметить, что изменение внутричерепного давления — это не самостоятельная патология, а симптом определенных заболеваний.— Повышенное внутричерепное давление чаще всего наблюдается при инсультах, отеке и травмах головного мозга, врожденных особенностях центральной нервной системы, новообразованиях головного мозга и воспалительных процессах (например, менингите), — говорит невролог. — Пониженное ВЧД провоцируется внутричерепными повреждениями и повреждениями оболочек спинного мозга, уремией и обезвоживанием, реже — заболеваниями позвоночного столба.