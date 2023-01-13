Невролог ФМБА рассказал, как понять, что «шалит» внутричерепное давление, — есть яркие симптомы
Внутричерепное давление у человека может меняться — как следствие самых разных, но, как правило, довольно серьезных сбоев в организме.
Можно ли дома измерить внутричерепное давление, почему опасны именно повышенные показатели, и по каким косвенным симптомам понять, что вам срочно пора к врачу?
«Доктор Питер» задал эти вопросы врачу-неврологу ФКНЦ ФМБА.
Врач — невролог Федерального научно-клинического центра ФМБА России (ФНКЦ ФМБА России)
Почему меняется внутричерепное давление
— Головной мозг окружен ликвором — спинномозговой (цереброспинальной) жидкостью, которая питает клетки, осуществляет выделительную функцию, а также поддерживает постоянное внутричерепное давление и водно-электролитный гомеостаз, — разъясняет врач-невролог ФНКЦ ФМБА России Александр Кохендерфер. — Внутричерепное давление (ВЧД) формируется благодаря циркуляции ликвора.
Повышаться давление может из-за увеличения количества ликвора. Иногда это происходит при замедлении оттока спинномозговой жидкости, наличии стенозов путей оттока и/или снижении скорости всасывания цереброспинальной жидкости.
— Пониженное внутричерепное давление формируется из-за недостаточной выработки ликвора либо при ускоренном всасывании церебральной жидкости в кровь, — добавляет врач.
Симптомы повышенного внутричерепного давления:
головная боль,
ухудшение качества зрения,
боль в области глазных яблок,
слабость в ногах,
нарушение мочеиспускания,
иногда тошнота, рвота.
Признаки, что внутричерепное давление понижено:
головная боль в вертикальном положении — это главный симптом,
тошнота и рвота,
предобморочное состояние и обмороки,
боль в области сердца,
ощущение усиления слуха,
головокружения,
перепады настроения и эмоций (эмоциональная лабильность).
Как измерить повышенное давление
Наибольшую опасность для здоровья представляет повышенное внутричерепное давление — внутричерепная гипертензия, уточняет врач. Состояние может быть даже опасным для жизни.
— В домашних условиях измерить внутричерепное давление невозможно, — говорит Александр Кохендерфер. — Диагностику и лечение изменений внутричерепного давления проводит врач-невролог совместно с нейрохирургом, эндокринологом и, при необходимости, другими узкими специалистами. Один из способов измерения ВЧД — неинвазивный (офтальмоскопия глазного дна, зрительные вызванные потенциалы, отоакустическое исследование, транскраниальная допплерография, МРТ- диагностика), но обычно он дает достаточно косвенные признаки. Самый же точный метод — инвазивный (спинномозговая пункция).
Причины повышения внутричерепного давления
Важно отметить, что изменение внутричерепного давления — это не самостоятельная патология, а симптом определенных заболеваний.
— Повышенное внутричерепное давление чаще всего наблюдается при инсультах, отеке и травмах головного мозга, врожденных особенностях центральной нервной системы, новообразованиях головного мозга и воспалительных процессах (например, менингите), — говорит невролог. — Пониженное ВЧД провоцируется внутричерепными повреждениями и повреждениями оболочек спинного мозга, уремией и обезвоживанием, реже — заболеваниями позвоночного столба.
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